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Страница 318 из 318«1...316317318
Куратор темы: drakon
* Валентин
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5323
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 19.02.17 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В конкретных моделях суперавтоматов я не разбираюсь :)

Начиная от тысячи евро все будут готовить что-то похожее на "эспрессо" уже примерно одинаково.
Так что смотреть на гарантию, цену, на удобство обслуживания (промывать вон ту трубочку от капучинатора, например, очень быстро надоест, но выбора особо и нет), и запасаться таблетками для регулярного обслуживания.

Поинтересуйся сразу, как часто нужно и сколько они стоят :)
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9859
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.02.17 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
два года без еды и без воды вытерпешь?

Алекс,слово Tafel,забей в поисковик и узнаешь,
что нам - не дадут умереть с голода.
Накрайняк,попрошу 07го,он будет мне
высылать -отходы Био,чем выбрасывать
их в спецконтейнер... :lol: :-o :oops:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9859
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.02.17 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
и запасаться таблетками для регулярного обслуживания.

Тюю,любая "химия" - копейки стоит.
Кроме Шампуня... :oops: :lol:
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§ 07Litra
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8964
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 19.02.17 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
,попрошу 07го,он будет мне
высылать -отходы Био,чем выбрасывать
их в спецконтейнер...

ДРАКОША,я писал что у нас ЕСТЬ контейнера для биоотходов,но я не писал,што отходы есть у меня... я их с Knorr-бульоном на Suppe перевариваю... :lol:
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§ 07Litra
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8964
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 19.02.17 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Начиная от тысячи евро все будут готовить что-то похожее на "эспрессо" уже примерно одинаково.
Так что смотреть на гарантию, цену, на удобство обслуживания (промывать вон ту трубочку от капучинатора, например, очень быстро надоест, но выбора особо и нет), и запасаться таблетками для регулярного обслуживания.

ТЕМУ не ПОПУТАЛ?
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9859
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.02.17 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
я их с Knorr-бульоном на Suppe перевариваю... :lol:

Ну у соседей - попросишь. Пока у нас такие
контейнеры - не поставят. Я потом всё вам
верну.С Процентами... :lol: :lol:
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§ 07Litra
Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8964
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 19.02.17 - 15:57
Комментарий проходит проверку.
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§ 07Litra
Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8964
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 19.02.17 - 15:59
Комментарий проходит проверку.
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2208
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 19.02.17 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
ТЕМУ не ПОПУТАЛ?

Ентот ряженый арбитер,мне жёлтую карточку показал,
Вот думаю чё с ним за енто сделать :lol:
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* alex60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1528
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 19.02.17 - 16:12
Комментарий проходит проверку.
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* Валентин
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5323
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 19.02.17 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Тюю,любая "химия" - копейки стоит.


Тебя ждут неприятные сюрпризы!
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Страница 318 из 318«1...316317318
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