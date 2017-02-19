Frei Re: Полицейские подставились под КамАЗ близ Павлодара, чтобы... #5







Отправлено: - 13:44 Хорошо то, что как наш земляк Герой России полковник Султангабиев, полицай совершили подвиг и остались при этом сами живы. Героя надо присваивать живым, иначе сын сатирика Райкина с его словами о "некрофильской России" (СССР, СНГ, постсоветские страны) окажется прав.

Водитель-полицай достоин звания Халық каһарманы (Героя Казахстана).

Основания для присвоания Героя:

1. спасены жизни десятков детей и полудесятка взрослых.

2. действия водителя-полицая были умелыми.

3. присвоение перекроет часть негатива в отношении полицаев.

Или живой сержант не может быть Героем?

Звание Героя только генералам.

В России ведь полковнику Султангабиеву Героя присвоили через 2.5 месяца благодаря в том числе генералу Золотову (его шеф Колокольцев на орден Мужества представление делал, поэтому затянулось), благодаря серии публикаций ектеринбургского журналиста Романа Лялина в "КП", комментарии к этим статьям были в поддержку присвоения Героя, я тоже писал мотивированно в поддержку

Героя Казахстана Нурсеитову!