Хохол Re: Учёные обещают воскресить мамонтов через два года #2







Отправлено: - 11:16 Человек странное существо . Желаем воскресит мамонтов и динозавров , но при этом доводим до полного уничтожения современные виды животных . Вон рыбам в природе уже не дают дорасти до взрослого состояния , вылавливая её всем чем можно и жалуясь что она обмельчала . Ну скрестят слона с бараном (что б получить лохматость и шелковичность) для своего удовольствия , а дальше что ?