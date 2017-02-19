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§ NG.kz
Учёные обещают воскресить мамонтов через два года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27232
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.02.17 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Американские генетики объявили, что через два года мамонты перестанут быть частью истории древней Земли: ученые готовятся воскресить великанов, вымерших 4000 лет назад.
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совдеп
Re: Учёные обещают воскресить мамонтов через два года




Отправлено: 19.02.17 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чем они питаться будут.? В Сибири цены выросли, им самим жрать нечего..

Хохол
Re: Учёные обещают воскресить мамонтов через два года




Отправлено: 19.02.17 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Человек странное существо . Желаем воскресит мамонтов и динозавров , но при этом доводим до полного уничтожения современные виды животных . Вон рыбам в природе уже не дают дорасти до взрослого состояния , вылавливая её всем чем можно и жалуясь что она обмельчала . Ну скрестят слона с бараном (что б получить лохматость и шелковичность) для своего удовольствия , а дальше что ?

112
Re: Учёные обещают воскресить мамонтов через два года




Отправлено: 19.02.17 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи..
Прочитал заголовок что казахстанские ученые и уже сегодня..
Тьфу тьфу..
А то наши ученые в последнее время гнать начали сильно..

§ Солнышко
Re: Учёные обещают воскресить мамонтов через два года
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1027
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 19.02.17 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да здравствует парк Юрского периода!
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голодный
Re: Учёные обещают воскресить мамонтов через два года




Отправлено: 19.02.17 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх говядинки мороженой зато попробуем!

§ drakon
Re: Учёные обещают воскресить мамонтов через два года
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9859
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.02.17 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
скрестят слона с бараном

И в Тургае - можно их разводить,Места там много.
И назвать их -Мамбаран,примерно... 8-) :-o :lol:
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§ olegggon
Re: Учёные обещают воскресить мамонтов через два года
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 748
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 19.02.17 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потом: Мамонтятины не желаете ли? 2000 за кг. :-)
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112
Re: Учёные обещают воскресить мамонтов через два года




Отправлено: 19.02.17 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
скрестят слона с бараном (что б получить лохматость и шелковичность) для своего удовольствия , а дальше что ?

Скорее всего да, как подметила Солнышко, пытаются поддерживать к фильму Парк юрского периода энная часть интерес.
Ведь один фильм приносит по миллиарду долларов, наверно генетикам заплатили тысяч 200..
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