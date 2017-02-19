Валентин Re: Моя Деревенька и её окрестности. #4756





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5323

Регистрация: 23.12.06 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 15:37 В конкретных моделях суперавтоматов я не разбираюсь :)



Начиная от тысячи евро все будут готовить что-то похожее на "эспрессо" уже примерно одинаково.

Так что смотреть на гарантию, цену, на удобство обслуживания (промывать вон ту трубочку от капучинатора, например, очень быстро надоест, но выбора особо и нет), и запасаться таблетками для регулярного обслуживания.



Поинтересуйся сразу, как часто нужно и сколько они стоят :)