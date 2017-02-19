drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #4742





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9849

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:49 Главная кофейня города - Чибо,может



и не главная,но самая старая из тех,

которые я знаю. Тут и обжаривают

кофе,и мелют и упаковыввают,если

на вынос - берёшь. У них есть свой

каталог,где ты можешь выаисат любой,

нужный тебе кофе,кофеварку и прочее...