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Куратор темы: drakon
* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9849
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.02.17 - 00:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почти,как в песне - Восемь девок - один я

Только тут немного - наоборот... :lol:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9849
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.02.17 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главная кофейня города - Чибо,может

и не главная,но самая старая из тех,
которые я знаю. Тут и обжаривают
кофе,и мелют и упаковыввают,если
на вынос - берёшь. У них есть свой
каталог,где ты можешь выаисат любой,
нужный тебе кофе,кофеварку и прочее... :lol:
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2207
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 19.02.17 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Гляжу одёжу в ГДРе прямо на улицах раздают,
Видимо малоимущих шипко много :-o :-(
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9849
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.02.17 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это самая молодая - Булочная,ей нет
ещё и года,летом будет 1 год.

И назывантся она Junge,в переводе-Юноша,это
фамилия - Хозяина. Здесь впервые попробовал-
торт Гречневый,из муки Гречихи... :lol:

[Исправлено: drakon, 19.02.2017 - 14:18]
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ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 19.02.17 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Главная кофейня города - Чибо,может


ты путаешь
Кофейня — заведение, место для встреч и общения, где подают напитки и десертные блюда: кофе, торты, мороженое, зелёный и чёрный чай, соки, газированные и алкогольные напитки.
а тут лавка по продаже кофе, ну и кофточек в придачу,
вон старичок выбирает что купить.
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