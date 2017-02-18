kbkz1980 Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить! #186





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2207

Регистрация: 23.05.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:26 Цитата: Валентин:

До чего же бывают люди, до чужого... кхм, добра... жадные!



Чем больше я общаюсь с вами

На ум приходит ботанический типаж

Весь такой правильный и нудненький

Прям как с картиночки енТой



