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≡ Памятные знаки «75-летие битвы за Москву» от имени президента РФ вручили двум костанайским ветеранам		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Памятные знаки «75-летие битвы за Москву» от имени президента РФ вручили двум костанайским ветеранам
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27232
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.02.17 - 08:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Домой к Бертрану Рубинштейну и Михаилу Кондратенко с цветами, георгиевскими ленточками и письмами за подписью Владимира Путина приезжала советник посольства Российской Федерации в Казахстане Елена Лысенко. Она вручила нагрудные знаки, тепло поздравила ветеранов, прочла послание президента РФ.
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ВЧК
Re: Памятные знаки «75-летие битвы за Москву» от имени...




Отправлено: 18.02.17 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В городском совете ветеранов Елена Лысенко передала сыну и внуку танкиста Василия Коштенко наградные документы к ордену Красной Звезды. В войну они затерялись. Василия Егоровича уже больше 30 лет нет в живых, но свидетельство его боевой доблести все-таки нашло семью ветерана.
Слава богу 82 года прошло после войны,проснулись наконец.. Вот интересно мне чем занимались все эти 82 года? Ждали пока фронтовик умрёт?

Riz
Re: Памятные знаки «75-летие битвы за Москву» от имени...




Отправлено: 18.02.17 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ждали пока такие как ты диванные тролли будут задавать глупые вопросы.

112
Re: Памятные знаки «75-летие битвы за Москву» от имени...




Отправлено: 18.02.17 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Вот интересно мне чем занимались все эти 82 года? Ждали пока фронтовик умрёт?

Это же коммунисты, что с них взять.
Остались у власти благодаря героям и развалили СССР при первой же возможности, разграбили, то за что сражались наши деды..

совет петрович
Re: Памятные знаки «75-летие битвы за Москву» от имени...




Отправлено: 18.02.17 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Слава богу 82 года прошло после войны,проснулись наконец.. Вот интересно мне чем занимались все эти 82 года

Они недавно заказали своему гознаку около 200 тысяч всяких орденов и медалей. Сообщалось в прессе.

112
Re: Памятные знаки «75-летие битвы за Москву» от имени...




Отправлено: 18.02.17 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
совет петрович:
200 тысяч всяких орденов

Понты превыше всего.
А понты на тему Великой Отечественной тем более..

§ танкоградец
Re: Памятные знаки «75-летие битвы за Москву» от имени...
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1573
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 18.02.17 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Слава богу 82 года прошло после войны,проснулись наконец..

От 2017 отнять 82, получится 1935год. Упссс .... Вы про какую войну толкуете ? Испания, Франко? Или сами ещё не проснулись? Слава богу что вы не в минфине работаете, а то бы уххххх ........ чо было бы. :lol: :lol: :lol:
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гость
Re: Памятные знаки «75-летие битвы за Москву» от имени...




Отправлено: 18.02.17 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Слава богу 82 года прошло после войны,проснулись наконец.. Вот интересно мне чем занимались все эти 82 года? Ждали пока фронтовик умрёт?

Это тебе к сведению, что награда всегда находит своего героя.
И тебя найдёт.
Цитата:
112:
Понты превыше всего.
А понты на тему Великой Отечественной тем более..

Вспомни насчет казахского ханства. Это, естесссно, не понты?

112
Re: Памятные знаки «75-летие битвы за Москву» от имени...




Отправлено: 18.02.17 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Вспомни насчет казахского ханства. Это, естесссно, не понт

Нет, это не понты, это история..

112
Re: Памятные знаки «75-летие битвы за Москву» от имени...




Отправлено: 18.02.17 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
танкоградец:
От 2017 отнять 82, получится 1935год. Упссс ....

У него китайский календарь, по нему все верно..

шанхай уральская
Re: Памятные знаки «75-летие битвы за Москву» от имени...




Отправлено: 19.02.17 - 02:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слава богу 82 года прошло после войны,проснулись наконец.. Вот интересно мне чем занимались все эти 82 года? Ждали пока фронтовик умрёт? Фронтовика вспомнили через столько лет на то он и фронтовик и ПОБЕДИТЕЛЬ о них будут помнить всегда они ИСТОРИЯ а о нас помнить не кто не будет ну три буквы кто запомнит ВЧК..

шанхай уральская
Re: Памятные знаки «75-летие битвы за Москву» от имени...




Отправлено: 19.02.17 - 02:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бертран Иосифович Рубинштейн замечательный человек города области начальник КОЖД при нём становилась ЖД области в плоть до не зависимости Казахстана даже в 90е этот еврей с большой буквы руководил этим механизмом без перебоя сам свидетель....

* сайлау курманов
Re: Памятные знаки «75-летие битвы за Москву» от имени...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1705
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 19.02.17 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сколько же им было лет тогда , максимум пятнадцать , наверняка прятались под мамину юбку , а теперь вот те на
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