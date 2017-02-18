ВЧК:

Слава богу 82 года прошло после войны,проснулись наконец.. Вот интересно мне чем занимались все эти 82 года? Ждали пока фронтовик умрёт?

112:

Понты превыше всего.

А понты на тему Великой Отечественной тем более..