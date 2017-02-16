Моше Re: «Грация и Сила!». Участница № 22 - Ангелина РУДЕНКО #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4010

Регистрация: 29.03.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:40 Вот эти заводные болванчики, запрограммированные на стереотипы по поводу татуировок, почему то всегда считают, что им обязательно надо ляпнуть своё "авторитетное" мнение по поводу ошибок молодости, партаков и зоновских понятий. Вам самим не стремно? Ладно там тетки старые, любящие нотации о "правильности" почитать, что вы несёте? Тату давно стало искусством, дополняющим образ человека, доступным каждому, и не ваше дело, зачем кто то себе ее сделал - захотел! Партаки - это ваши Советско-армейские кракозябры из чернил из шариковой ручки, набитые в пьяном дембельском угаре и такие же, в таких же условиях набитые кракозябры с куполами, которыми были забиты ваши чалившиеся на киче дедушки. А это - произведение искусства, как и большинство сегодняшних тату, сделанных мастерами с соответствующим образованием. Вы как бандерлоги пещерные.



[Исправлено: Моше, 19.02.2017 - 10:47]