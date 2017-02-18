непонимаю Re: Как минимум семь военнослужащих погибло при сходе снежной... #7







Отправлено: - 19:24 Не просчитали риски, не осмотрели место занятий, прогнозы погоды, подготовка и т.д., а всё прописано (на всех СМИ твердят снег выпал, гололед, лавиноопасность) ну, что еще нужно говорить. Как еще нужно предупреждать? На море утопили солдат – опять, причина незнание ТТХ БТР (волна захлестнула), перевернули Камаз на гололеде, опять солдаты пострадали, сейчас занятия не просчитали – ПРИЧИНА ОДНА НЕПОДГОТОВЛЕННОСТЬ КОМАНДНОГО СОСТАВА. Одно слышим, видим по ТВ и СМИ – коррупция и коррупция. Вопрос? когда будет порядок, кто способен навести порядок? Армия превратилась в бизнес.