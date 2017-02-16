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≡ «Грация и Сила!». Участница № 22 - Ангелина РУДЕНКО		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Грация и Сила!». Участница № 22 - Ангелина РУДЕНКО
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27232
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 00:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я занимаюсь в тренажерном зале, в который начала ходить с 15 лет. Занимаюсь в основном, конечно, на различных тренажерах, но штанга постепенно превращается в непременный атрибут моих тренировок. Мне это нравится. Хотя тренажеры - это мое хобби, занимаюсь просто для поддержания формы, а более профессионально - танцами.
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Re: «Грация и Сила!». Участница № 22 - Ангелина РУДЕНКО




Отправлено: 17.02.17 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юэсбиздесь:
Тада ваще ошибка молодости.

Якоря не хватает в тату.

§ Моше
Re: «Грация и Сила!». Участница № 22 - Ангелина РУДЕНКО
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4010
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 19.02.17 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот эти заводные болванчики, запрограммированные на стереотипы по поводу татуировок, почему то всегда считают, что им обязательно надо ляпнуть своё "авторитетное" мнение по поводу ошибок молодости, партаков и зоновских понятий. Вам самим не стремно? Ладно там тетки старые, любящие нотации о "правильности" почитать, что вы несёте? Тату давно стало искусством, дополняющим образ человека, доступным каждому, и не ваше дело, зачем кто то себе ее сделал - захотел! Партаки - это ваши Советско-армейские кракозябры из чернил из шариковой ручки, набитые в пьяном дембельском угаре и такие же, в таких же условиях набитые кракозябры с куполами, которыми были забиты ваши чалившиеся на киче дедушки. А это - произведение искусства, как и большинство сегодняшних тату, сделанных мастерами с соответствующим образованием. Вы как бандерлоги пещерные.

[Исправлено: Моше, 19.02.2017 - 10:47]
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Гость
«Грация и Сила!». Участница № 22 - Ангелина РУДЕНКО




Отправлено: 19.02.17 - 10:59
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Гость
«Грация и Сила!». Участница № 22 - Ангелина РУДЕНКО




Отправлено: 19.02.17 - 11:04
Комментарий проходит проверку.

Гость
«Грация и Сила!». Участница № 22 - Ангелина РУДЕНКО




Отправлено: 19.02.17 - 11:29
Комментарий проходит проверку.

Гость
«Грация и Сила!». Участница № 22 - Ангелина РУДЕНКО




Отправлено: 19.02.17 - 11:32
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