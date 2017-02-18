Rem Re: Цены на лекарства в Казахстане могут снизиться в 3-4 раза -... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 592

Регистрация: 10.02.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:57 Цитата: танкоградец:

Цитата:

Обещать снижение цен в 3-4 раза - безумие.

Ну безумие не безумие, а глядя на то как растут *домики у аптекаря*(грибы просто отдыхают) то мысли разные родятся.

Ну в Челябинске на 80% лекарств цены почти в 2 раза дешевле, на 20% так же, или чуть дороже. Причем дешевле и на те, что произведены "в Европах". А если сравнить в Кургане с лекарствами с их завода "Синтез", то на некоторые и в 3 раза цены дороже у нас.

Интересно почему? И вспомните статьи в газете про взятки аптечные - с полпинка суммы какие отваливали на прикорм проверяющих