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§ NG.kz
Цены на лекарства в Казахстане могут снизиться в 3-4 раза - Минздрав
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27232
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.02.17 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если бы государство регулировало сто процентов наименований зарегистрированных лекарств, цены снизились бы в три-четыре раза, сообщает Astana TV. Такое предположение телеканалу высказала исполняющая обязанности председателя профильного комитета Минздрава Лариса Пак.
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§ КГСПС
Re: Цены на лекарства в Казахстане могут снизиться в 3-4 раза -...
КГСПС


(Пользователи)
Сообщений: 54
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 18.02.17 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главное прокукарекать, а там хоть не рассветай
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§ танкоградец
Re: Цены на лекарства в Казахстане могут снизиться в 3-4 раза -...
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1573
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 18.02.17 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обещать снижение цен в 3-4 раза - безумие.
Ну безумие не безумие, а глядя на то как растут *домики у аптекаря*(грибы просто отдыхают) то мысли разные родятся.
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112
Re: Цены на лекарства в Казахстане могут снизиться в 3-4 раза -...




Отправлено: 18.02.17 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстан собрался выйти из таможенного союза??

Аптекарь
Re: Цены на лекарства в Казахстане могут снизиться в 3-4 раза -...




Отправлено: 19.02.17 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дааа. Вот уж действительно - кукарекнула. Эдакий казахстанский Гройсман

§ Rem
Re: Цены на лекарства в Казахстане могут снизиться в 3-4 раза -...
Rem


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 592
Регистрация: 10.02.11
Отправлено: 19.02.17 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
танкоградец:
Цитата:
Обещать снижение цен в 3-4 раза - безумие.
Ну безумие не безумие, а глядя на то как растут *домики у аптекаря*(грибы просто отдыхают) то мысли разные родятся.

Ну в Челябинске на 80% лекарств цены почти в 2 раза дешевле, на 20% так же, или чуть дороже. Причем дешевле и на те, что произведены "в Европах". А если сравнить в Кургане с лекарствами с их завода "Синтез", то на некоторые и в 3 раза цены дороже у нас.
Интересно почему? И вспомните статьи в газете про взятки аптечные - с полпинка суммы какие отваливали на прикорм проверяющих
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