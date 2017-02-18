Цитата: шанхай уральская:

Успокаивает меня одно это КДТ им. М. Горького не будет театра не будет города а Лиопу на руках носите всем городом замечательный человек он уедет и театр зачахнет это последнее что осталось не побоюсь сказать золотого фонда нашего театра...

Да ладно,чо нагнетать.У нас уже вон какой новый театр построили-дворец!А люди там то какие творят-матёрые человечища,какие постановки лепят,статей уголовного кодекса аж не хватает.Вот это творчество!А вы ...Незаменимых нет!