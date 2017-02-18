Добринцофф Re: Маршрут 21 #8





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5051

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 10:04 Цитата: 48:

Хотели чтобы элементарно было чисто или это за отдельную плату?

Для того что-бы было чисто,тепло и уютно нужна элементарная конкуренция,а о какой конкуренции может идти речь если цена для всех перевозчиков одинаковая ?

Какой смысл мне стирать чехлы,вешать занавески в которые некоторые пассажиры будут сморкаться если больше 80тнг я не заработаю?

да и не дорос Кустанай до того что-бы платить больше за комфорт,поезд на Алма-ату пускали фирменный, ни кому нафик не нужен оказался,лучше подешевле пусть даже с дырявым отоплением.