NG.kz Инструкции для казахстанцев: Что делать, если твой гаджет следит за тобой



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 27231

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:50 Каждый второй казахстанец заклеивает веб-камеры на компьютерах изолентой. Об этом официально сообщила антивирусная компания ESET. Обоснован ли страх стать объектом слежки, обуявший наших соотечественников? Следит ли за нами некий неведомый Большой брат или это всё мания преследования?

Читать новость



