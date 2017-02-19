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§ NG.kz
Инструкции для казахстанцев: Что делать, если твой гаджет следит за тобой
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27231
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.02.17 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый второй казахстанец заклеивает веб-камеры на компьютерах изолентой. Об этом официально сообщила антивирусная компания ESET. Обоснован ли страх стать объектом слежки, обуявший наших соотечественников? Следит ли за нами некий неведомый Большой брат или это всё мания преследования?
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Псих
Re: Инструкции для казахстанцев: Что делать, если твой гаджет...




Отправлено: 19.02.17 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Паранойя это называется
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