гость Re: Авария в Костанае. На фото - странный силуэт #5







Отправлено: - 08:15 Модное платье балахон отличается свободным силуэтом и особым кроем. Именно поэтому оно отлично подходит к любому типу фигуры. Особенность модели – прямой широкий крой и отсутствие выточек в фасоне. В Европе молоденькие девушки носят такие платья в сочетании с длинными гольфами, кедами, кроссовками и даже ботинками. Подобный образ выглядит достаточно стильно. Платье балахон не имеет излишеств и очень функциональное. Оно отлично скроет широкие полные бёдра или подчеркнёт стройность ножек. Просторная и лёгкая вещь производит приятное впечатление и смотрится очаровательно.

А вы сенсацию раздули.А он там не с косой был случайно этот силуэт.