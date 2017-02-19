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§ NG.kz
Авария в Костанае. На фото - странный силуэт
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27231
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.02.17 - 01:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот фото ДТП, которое произошло в Костанае 17.02.2017. В аварии участвовало несколько авто, был поврежден знак пешеходного перехода.
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совдеп
Re: Авария в Костанае. На фото - странный силуэт




Отправлено: 19.02.17 - 01:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
силуэт в черном балахоне, который проступил на снимке. Мистика.??

Без косы низачт. Зевака в норковой шубе вестимо.

Макс
Re: Авария в Костанае. На фото - странный силуэт




Отправлено: 19.02.17 - 02:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Женщина в шубе!!!

время смеха?
Re: Авария в Костанае. На фото - странный силуэт




Отправлено: 19.02.17 - 04:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А теперь посмотрите на странный силуэт в черном балахоне, который проступил на снимке. Мистика!

Хахахаха, а после какого слова надо было смеяться, не догоняю, но посмеюсь на всякий случай. )))) шо, хвост из шубы выпирает? Дааааа, не порядок! Прохудилась шубка.

пятницасемнадцатое
Re: Авария в Костанае. На фото - странный силуэт




Отправлено: 19.02.17 - 06:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
посмотрите на странный силуэт

Какой это силуэт? Это фигура, елки. В смысле не фигура елки, это фигура, не ферзь и не конь. Королева наверно или ладья. А чего странного-то, автор в шахматы не играл или фигур не видел? палеолит, мезозой, космодром увидел. Спать надо ночью.

гость
Re: Авария в Костанае. На фото - странный силуэт




Отправлено: 19.02.17 - 08:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Модное платье балахон отличается свободным силуэтом и особым кроем. Именно поэтому оно отлично подходит к любому типу фигуры. Особенность модели – прямой широкий крой и отсутствие выточек в фасоне. В Европе молоденькие девушки носят такие платья в сочетании с длинными гольфами, кедами, кроссовками и даже ботинками. Подобный образ выглядит достаточно стильно. Платье балахон не имеет излишеств и очень функциональное. Оно отлично скроет широкие полные бёдра или подчеркнёт стройность ножек. Просторная и лёгкая вещь производит приятное впечатление и смотрится очаровательно.
А вы сенсацию раздули.А он там не с косой был случайно этот силуэт.
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