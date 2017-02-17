С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в Костанае повысится до 80 тенге
Я робот
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Сообщений: 27231
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.17 - 14:52
На дачных и пригородных автобусах тариф возрастет до 90 тенге. Стоимость проезда по пенсионным удостоверениям, как и прежде, будет на 10 тенге ниже. Сохранятся льготы на бесплатный проезд участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам 1 и 2 группы по зрению и детям до 7 лет. Читать новость
глас народа
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...
ВЧК: Так там автобусы по городу ходят только по великим праздникам! В Челябе 20 рублей было в 2016 году! А в этом будет опять повышение! Так что не надо тут ля ля... почти 115 тенге и пенсионеры пенсию получают меньше чем в Казахстане
Чего Россию хаять, легче что ли? У нас своя страна. Хотя понимаю, когда у соседа хуже, самому легче. Кое кто из постоянных завсегдатаев здешних, вообще считает, что во всех бедах Россия виновата. Не повезло с соседом, вот если бы сосед был США к примеру тогда да...
112
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...
112: В США можно было вступить и стать их солнечным штатом.. Не отказался бы..
да вот Мексику почему то не берут, забор стоить собрались. кстати это же американцы яценюку подбросили идею забор построить, он две секции построил, остальные деньги в карман и В майами теперь живет. тридцать домов купил в прессе было.
Вайпер .
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...
Марик , автобусы разные , в основном новые , но и бывают ЛиАзы бело - зелёные 8 летние , едешь за таким , за городом 60км\час , чад от него задувает , никакой салоный фильтр не спасает и обогнать нельзя , почти везде сплошную нарисовали , ждёшь пока на остановку зарулит . Да с такой ценовой политикой , уравнять Масквабад с областью в оплате общественного транспорта , все на такси передвигаются .
112
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...
112: В США можно было вступить и стать их солнечным штатом.. Не отказался бы..
Россия скоро вступит . Дальним Востоком и Сибирью . Аккурат программа в полную силу Дальневосточный гектар заработает . будут там хозяева . А потом пророют тоннель через Берингов пролив с Аляски . А ты как думал . Станут вот так нахаляву землю раздавать . Это задел на будущее . Америки конечно .
Вайпер .
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...
Дался Вам , этот гектар ! По МО порой едешь , и как в песне , - " а вокруг голубая , голубая тайга ! " , НО автобусы в любом захолустье ходят , меж деревнями и райцентрами , в основном новые ГоЛазы и пр .
Господин Вип персона под ником Випер вам немного наврал. Впрочем это не удивительно для тех, кто любит акиматских чинушек и не любит пользователей форума. О его жизни где-то в дебрях Московской бобласти мы знаем только с его слов. Будем надеяться, что его МО не под лестницей с швабрами акимата! Пожелаем ему большого бобра и морковки, и скажем расти болсой, и заглядывай на сайты, хоть немного.
Любую информацию всегда нужно проверять. И не только журналистам, но и на форумах, где трудятся акиматскии провокаторы в простынях и без них и всевозможный омерзительный шлак.
И так, что бы нашло любое дитё начальной школы за две минуты, ну например той самой 3-й школы, у которой акиматские ворюжки школьный стадион украли.
А нашли бы они то, что в Москве и Московской области, Как и в Питере, проезд оплачивается бесконтактрыми картами безналичной оплаты. В Питере "Подорожник", в Москве "Тройка" В Подмосковье комбинированная карта "Тройка+Стрелка+МЦК", либо просто "Стрелка". Наличными заплатить можно, но это тот редкий случай когда очень редко и платят в основном приезжие (только неграмотные и дикие, все остальные просто берут карту гостя или другие в зависимости от необходимого движения) ещё есть категория "забывшие карту". Карту впрочем можно записать на телефоны с NFC и турникет откроется при наличии телефона.
Стоимость по карте прописана в правилах пользования и зависит от многих факторов. Чем больше ездите - тем дешевле. В Москве работает схема 90 минут. После прохода черех турникет Метрополитена или МЦК можно в течении 90 минут использовать городской наземный транспорт почти даром. При желании можно взять гостевую карту, если приехали в Москву и много перемещаетесь и пользоваться ей два дня без ограничения числа поездок и пересадок.
Рассмотрим для примера Подмосковье, раз уже его затронул фальшивый господин Випер.
От 1 до 10 поездок в месяц по карте скидка 0% тариф 31р. 65копеек. От 11 до 20 поездок - скидка 7% спишется с карты за поездку 29р.43коп.
От 21 до 30 поездок (обычный график работающего человека без пересадок) Скидка 14% спишется с карты за поездку 27руб.22коп. От 31 до 40 поездок - тариф 25 рублей. более 51 поездки - тариф 20 рублей 57 копеек. (скидка в этом случае 35%) Пенсионеры и оставшиеся небольшие по количеству льготники ездят ПО СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЕ, в большинстве случаев для них тариф 0рублей 00 копеек. Платит государство. Для школьников и студентов 50% включая все виды транспорта и пригородные поезда на территории всей области и Москвы. Вообще правила длинные и читайте если хотите. Они общедоступны на тысячах сайтов и висят в кажом автобусе. Вот например абзац в качестве примера из правил для расчёта тарифа для учащегося Так, на маршрутах городского сообщения с регулируемым тарифом стоимость первых 35 поездок по этим картам составит 15,83 рублей (50% от базового тарифа по «Стрелке»). Начиная с 36-ой поездки, пассажир заплатит 32 копейки! 32 копейки!
Теперь немного экономики системы в области. Из каждой полной поездки по этой карте за 31рубль 65 копеек перевозчик получит примерно на пять рублей меньше! Эти деньги отберёт себе областная контора содержащая систему оплаты по карте. Это Московская область - здесь коррупция достаточно развита, и это её услуги столько стоят. Таким образом перевозчику достаются львиной долей результаты с поездки по городу или населённому пункту в области около 26 рублей и 24 рубля. Это основная масса. Нужно при этом иметь ввиду что это не кустанайские просторы и транспорта здесь в сотни раз больше движется даже в городках области. Весь транспорт ходит по расписанию, увидеть в большинстве случаев можно не только расписание но и сам автобус и время его прибытия через транспортные приложения. Около десяти лет назад транспортная система МО была сплошным полигоном отмывки денег коррупированного правительства МО. Два министра из этого дела в бегах, один точно скрывается в Израиле. Если бы не это обстоятельство, то автобусы обходились бы дешевле и поездка Мострансавто - крупнейшего в стране транспортного предприятия могли бы быть дешевле. Те подвиги жулья и купленные по заоблачной цене с откатами машины до сих пор сказываются на тарифах. Берегите ваши города от жуликов!
Типичный автобус на улицах МО (вблили города Подольск)
Типичный вагон метро в Питере, с типичными Питерцами, перепутать невозможно:
Типичная Ласточка МЦК. Проезд по карте Тройка входит в 90 минут.
Нетипичная улица Москвы. Такие пустые улицы можно увидеть только в воскресенье утром. Долгое время городские власти не занимались городским и пригородным общественным транспортом, что привело к его отставанию и переполнению улиц автомашинами. Только тщательно продуманный общественный транспорт в состоянии разгрузить улицы крупных городов. На понимание этого ушли годы, исправить это очень трудно и чрезвычаной затратно.
А это транспорт созданный инженерами, исследователями и путешественниками Москвы и Дубны. На нем впервые в мире без посторонней помощи и дозаправки совершили переход из России в Канаду через Северный полюс!
Чтоб долго не искать, самый распространенный пример: Вам нужно совершить поездку на МЦК и пересесть на Метро, или наоборот МЦК - Метро. Первый проход допустим в метро через турникет спишет с карты 35 рублей, далее 90 минут можно пересаживаться на другие виды транспорта и комбинировать их сколько угодно, но не чаще чем раз в 10 минут. Общая стоимость поездки будет всё равно 54 рубля. Таким образом автобус после использования метро или МЦК будет стоить всего 54-35=19рублей. Но если вы не совершали поездок последние 90 минут, то при входе в автобус валидатор спишет 35 рублей.
Даже если вы будет использовать поезд МЦК, затем Метро, затем троллейбус по садовому кольцу, а потом трамвай на чистых прудах и снова троллейбус а ещё потом автобус в замоскворечье и снова трамвай до Шаболовки. Если получится уложиться в 90 минут то цена поездки на этих 8! видах транспорта будет в сумме: 54 рубля. Списываются в такой комбинации только первые два прохода, остальные виды транспорта везут вас бесплатно!
Но если вы использовали метро и затем снова метро, то спишется два раза по 35 рублей!
Не знаю дорого это или нет. Обычно не считаю.
Всю Москву при желании можно юзать вообще совсем не дорого или бесплатно. Если знать особенности работы транспорта, знать город как свой дом и использовать это. Только намного позитивнее не ради экономии пересаживаться на разных видах транспорта, а выбирать интересные маршруты. А ещё в кармане есть волшебная банковская карта Банка Москвы, зарегистрированная на велосайте, она может отдим движением отпереть магнитный замок любого бесплатного велосипеда из нескольких сотен муниципальных велопарковок столицы. 30 минут абсолютно бесплатно. Час покатушек что-то вроде 15 рублей. http://velobike.ru/ Велопарковки автоматические в центре везде, приложение на коммуникаторе подскажет ближайшую, куда можно воткнуть вел. За сезон 2016 года этим сервисом пользовалось зарегистрированных в приложениии более 300 тыс человек и брали велосипед 1 671 068 раз. Летом по велодорожкам юзать Москву намного приятнее общественного транспорта.
[Исправлено: Серый волк, 19.02.2017 - 01:05]
LonDon
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...
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