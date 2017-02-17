Господин Вип персона под ником Випер вам немного наврал.

Впрочем это не удивительно для тех, кто любит акиматских чинушек и не любит пользователей форума.

О его жизни где-то в дебрях Московской бобласти мы знаем только с его слов.

Будем надеяться, что его МО не под лестницей с швабрами акимата! Пожелаем ему большого бобра и морковки, и скажем расти болсой, и заглядывай на сайты, хоть немного.



Любую информацию всегда нужно проверять. И не только журналистам, но и на форумах, где трудятся акиматскии провокаторы в простынях и без них и всевозможный омерзительный шлак.



И так, что бы нашло любое дитё начальной школы за две минуты, ну например той самой 3-й школы, у которой акиматские ворюжки школьный стадион украли.



А нашли бы они то, что в Москве и Московской области, Как и в Питере, проезд оплачивается бесконтактрыми картами безналичной оплаты. В Питере "Подорожник", в Москве "Тройка" В Подмосковье комбинированная карта "Тройка+Стрелка+МЦК", либо просто "Стрелка".

Наличными заплатить можно, но это тот редкий случай когда очень редко и платят в основном приезжие (только неграмотные и дикие, все остальные просто берут карту гостя или другие в зависимости от необходимого движения) ещё есть категория "забывшие карту". Карту впрочем можно записать на телефоны с NFC и турникет откроется при наличии телефона.



Стоимость по карте прописана в правилах пользования и зависит от многих факторов.

Чем больше ездите - тем дешевле.

В Москве работает схема 90 минут. После прохода черех турникет Метрополитена или МЦК можно в течении 90 минут использовать городской наземный транспорт почти даром.

При желании можно взять гостевую карту, если приехали в Москву и много перемещаетесь и пользоваться ей два дня без ограничения числа поездок и пересадок.



Рассмотрим для примера Подмосковье, раз уже его затронул фальшивый господин Випер.



От 1 до 10 поездок в месяц по карте скидка 0% тариф 31р. 65копеек.

От 11 до 20 поездок - скидка 7% спишется с карты за поездку 29р.43коп.



От 21 до 30 поездок (обычный график работающего человека без пересадок)

Скидка 14% спишется с карты за поездку 27руб.22коп.

От 31 до 40 поездок - тариф 25 рублей.

более 51 поездки - тариф 20 рублей 57 копеек. (скидка в этом случае 35%)

Пенсионеры и оставшиеся небольшие по количеству льготники ездят ПО СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЕ, в большинстве случаев для них тариф 0рублей 00 копеек. Платит государство.

Для школьников и студентов 50% включая все виды транспорта и пригородные поезда на территории всей области и Москвы.

Вообще правила длинные и читайте если хотите.

Они общедоступны на тысячах сайтов и висят в кажом автобусе.

Вот например абзац в качестве примера из правил для расчёта тарифа для учащегося

Так, на маршрутах городского сообщения с регулируемым тарифом стоимость первых 35 поездок по этим картам составит 15,83 рублей (50% от базового тарифа по «Стрелке»). Начиная с 36-ой поездки, пассажир заплатит 32 копейки!

32 копейки!



Ссылка на первоисточник:

https://strelkacard.ru/project/news/324

Хотя на других сайтах намного удобнее читать эти правила.



Москву и 90 минут итд найдете сами.



Теперь немного экономики системы в области.

Из каждой полной поездки по этой карте за 31рубль 65 копеек перевозчик получит примерно на пять рублей меньше! Эти деньги отберёт себе областная контора содержащая систему оплаты по карте. Это Московская область - здесь коррупция достаточно развита, и это её услуги столько стоят.

Таким образом перевозчику достаются львиной долей результаты с поездки по городу или населённому пункту в области около 26 рублей и 24 рубля. Это основная масса. Нужно при этом иметь ввиду что это не кустанайские просторы и транспорта здесь в сотни раз больше движется даже в городках области. Весь транспорт ходит по расписанию, увидеть в большинстве случаев можно не только расписание но и сам автобус и время его прибытия через транспортные приложения.

Около десяти лет назад транспортная система МО была сплошным полигоном отмывки денег коррупированного правительства МО. Два министра из этого дела в бегах, один точно скрывается в Израиле. Если бы не это обстоятельство, то автобусы обходились бы дешевле и поездка Мострансавто - крупнейшего в стране транспортного предприятия могли бы быть дешевле. Те подвиги жулья и купленные по заоблачной цене с откатами машины до сих пор сказываются на тарифах.

Берегите ваши города от жуликов!



Типичный автобус на улицах МО

(вблили города Подольск)





Типичный вагон метро в Питере, с типичными Питерцами, перепутать невозможно:





Типичная Ласточка МЦК. Проезд по карте Тройка входит в 90 минут.







Нетипичная улица Москвы.

Такие пустые улицы можно увидеть только в воскресенье утром.



Долгое время городские власти не занимались городским и пригородным общественным транспортом, что привело к его отставанию и переполнению улиц автомашинами. Только тщательно продуманный общественный транспорт в состоянии разгрузить улицы крупных городов.

На понимание этого ушли годы, исправить это очень трудно и чрезвычаной затратно.





А это транспорт созданный инженерами, исследователями и путешественниками Москвы и Дубны. На нем впервые в мире без посторонней помощи и дозаправки совершили переход из России в Канаду через Северный полюс!











[Исправлено: Серый волк, 18.02.2017 - 23:40]