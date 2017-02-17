/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ За взятку в миллион тенге задержан начальник ЛОВД станции Костанай		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
За взятку в миллион тенге задержан начальник ЛОВД станции Костанай
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27231
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.17 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным антикоррупционного ведомстства, начальник ЛОВД станции Костанай задержан и водворен в ИВС."Сапаров Е.Р. задержан на основании статьи 128 УПК РК и водворен в ИВС УВД города Рудный. Проводится досудебное расследование", - отметили в Нацбюро.
Читать новость

гость
Re: За взятку в миллион тенге задержан начальник ЛОВД станции...




Отправлено: 17.02.17 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно!
Почему пользователь ВЧК молчит?
Хотелось бы его комментарий по этому мммм... поводу

Пешеход
Re: За взятку в миллион тенге задержан начальник ЛОВД станции...




Отправлено: 17.02.17 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас этого главного инженера будут как зеницу ока оберегать, а как только дело в суде закончится, думаю антикоррупционщики покровительствовать ему уже не будут и его на чем то другом ЛОМовцы поймают, или наоборот будут дальше покровительствовать, но за отдельную.....

§ КГСПС
Re: За взятку в миллион тенге задержан начальник ЛОВД станции...
КГСПС


(Пользователи)
Сообщений: 54
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 17.02.17 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Странно!
Почему пользователь ВЧК молчит?
Хотелось бы его комментарий по этому мммм... поводу

Ничего странного, её(или его-тут всё запутано :-) ) конёк нац. вопрос, а тут какие-то взятки.
Профайл

§ КГСПС
Re: За взятку в миллион тенге задержан начальник ЛОВД станции...
КГСПС


(Пользователи)
Сообщений: 54
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 17.02.17 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
в ИВС УВД города Рудный.

В Костанае уже мест не хватает или боятся свои отобъют?
Профайл

Пешеход
Re: За взятку в миллион тенге задержан начальник ЛОВД станции...




Отправлено: 17.02.17 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
В Костанае уже мест не хватает или боятся свои отобъют?

Не работает в Костанае, улучшают условия

112
Re: За взятку в миллион тенге задержан начальник ЛОВД станции...




Отправлено: 17.02.17 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Значит темыр жолы замаливал какие то преступные грехи?
Например дырявые вагоны или че там еще?
Думаю нужно привлечь к ответственности и эту фирму, которая направо налево дает взятки и еще при этом работает..

112
Re: За взятку в миллион тенге задержан начальник ЛОВД станции...




Отправлено: 17.02.17 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ловд это линейный отдел что ле?

§ КГСПС
Re: За взятку в миллион тенге задержан начальник ЛОВД станции...
КГСПС


(Пользователи)
Сообщений: 54
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 17.02.17 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пешеход:
Не работает в Костанае, улучшают условия

Ну, конечно же, гуманизация, забыл совсем :lol:
Профайл

нурлыкунчик
Re: За взятку в миллион тенге задержан начальник ЛОВД станции...




Отправлено: 19.02.17 - 03:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
акимат таки чего гранитом перрон то не обделает?
пораКим Сул Нуру на бронепоезде в провинцию приезжать.

таки всего надо будет, одну улицу то фонари то поменять

за одно и у желдорбатчиков спросит -чего пасутся?
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 42
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 109
Пользователей: 1
Всего: 110

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх