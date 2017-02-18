NG.kz Премьеру спектакля "Панночка" в Костанайском областном русском театре драмы зрители встретили овациями



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 21:41 Премьерный показ постановки «Панночка» по пьесе Нины Садур прошел 17 февраля. "По мотивам повести Гоголя «Вий», - значится в афише. Увидев эту формулировку, задаешься вопросом: а будет ли в спектакле та самая фраза: «Поднимите мне веки». Не было! Ведьма справилась и без помощи подземного мира.

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