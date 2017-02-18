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§ NG.kz
Премьеру спектакля "Панночка" в Костанайском областном русском театре драмы зрители встретили овациями
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27230
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.02.17 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Премьерный показ постановки «Панночка» по пьесе Нины Садур прошел 17 февраля. "По мотивам повести Гоголя «Вий», - значится в афише. Увидев эту формулировку, задаешься вопросом: а будет ли в спектакле та самая фраза: «Поднимите мне веки». Не было! Ведьма справилась и без помощи подземного мира.
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Лора
Re: Премьеру спектакля "Панночка" в Костанайском...




Отправлено: 18.02.17 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здорово!

§ танкоградец
Re: Премьеру спектакля "Панночка" в Костанайском...
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1572
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 18.02.17 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Лора:
Здорово!

Вы видели?
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Лора
Re: Премьеру спектакля "Панночка" в Костанайском...




Отправлено: 18.02.17 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще не видела, но обязательно схожу! Я к тому,что все уже пересмотрела, а это ,что то новенькое! :-)

§ танкоградец
Re: Премьеру спектакля "Панночка" в Костанайском...
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1572
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 19.02.17 - 00:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Лора:
Еще не видела, но обязательно схожу!

Вот и я сижу, и думаю сходить что ли, глянуть? Давненько не брал в руки шашек... ;-) :-)
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Гость
Премьеру спектакля "Панночка" в Костанайском областном русском театре драмы зрители встретили овациями




Отправлено: 19.02.17 - 02:10
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Гость
Премьеру спектакля "Панночка" в Костанайском областном русском театре драмы зрители встретили овациями




Отправлено: 19.02.17 - 02:14
Комментарий проходит проверку.
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