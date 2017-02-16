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Страница 22 из 22«1...202122
§ NG.kz
«У нас своих «ле пенов» хватает»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27227
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 01:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавнее заявление одного из депутатов Госдумы РФ, что часть территории Казахстана - это «наши земли», и его предложение «эти земли вернуть» в социальных сетях вызвало бурную реакцию.
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§ alex60
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1524
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 18.02.17 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
танкоградец:
И в список этих перепуганых входят США, Англия, Франция, ФРГ,

А ты сделай сначала жизнь , законы и социальные условия как в той же США , Англии , Франции , ФРГ для своих граждан , а уж потом у тебя появится право давать советы другим странам .


ты вообще в тему не вьехал, ты же сказал одни пушки продолжают делать, другие -продвинутые -игрушки.
тебе и ответили.
а ты про социальные условия.
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112
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 18.02.17 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
умный сказал, что народ не помнящий своей истории, не имеет будущего. К

Но ты плюя на нас тут, разве сам помнишь свою историю, разве не забыл что когда то с нами пил воду с одного колодца и... теперь стал святым?

§ alex60
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1524
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 18.02.17 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Александр говорит без ссылок общаться, как его не уважить.


теперь после таких слов конечно можно идти спать.
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Хохол
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 18.02.17 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
народ не помнящий своей истории, не имеет будущего

Помни , кто мешает ? У тебя лично это право ни кто не забирал . Цитата:
Ваш земляк:
Я не коммунист, но уж очень раздражают люди, получившие бесплатное образование при коммунистах,

Получали бесплатное , потому что было бесплатно . Времена поменялись , стали получать платное , в чём проблема ? Образованных что ли стало меньше ? Цитата:
Ваш земляк:
пользующиеся всем, построенном при коммунистах,

А кто строил ? Мы все и строили , причём и те кто не был коммунистом . А не было бы Великой Октябрьской и не было периода "коммунизма" , чё пустыня везде бы была ? Бегали бы неорганизованно как папуасы что ль ? Ресурсов то навалом было , нефть сама фонтаном била . Эт щас следующее поколение вынуждено будет работать на эти ресурсы потраченные в большинстве своём в прошлом бездарно . Тарифы и цены на энергоресурсы уже составляют для некоторых половина заработка .

§ Ваш земляк
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 330
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 18.02.17 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну ты эта, хочу спросить у тебя, че не строил то?
Почему ты тут жил и не строил?

Ну как бы это сказать... За кафе "Морозко" была пекарня, не знаю, есть ли она сейчас, так вот и моими руками она была построена. А так же делал в стройотряде, когда в Строительном Техникуме учился, теплотрассу в 6-ом микрорайоне. А ещё практику проходил при стройке дома возле магазина, не помню уже, как называется, между мясокомбинатом и Областным военкоматом. Как-то так...
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* танкоградец
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1571
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 18.02.17 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
А ты сделай сначала жизнь , законы и социальные условия как в той же США , Англии , Франции , ФРГ для своих граждан , а уж потом у тебя появится право давать советы другим странам .

Я сейчас открою вам страшную военную тайну, только вы меня не выдавайте. В Казахстане оказывается тоже производят бронированную технику, ну правда не армату, ну дак мы и не Израиль. У меня к вам вопрос, мы к кому относимся - к перепуганным или к тем у кого законы, жизнь и соцыал завесь .....??? А?
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112
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 18.02.17 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
За кафе "Морозко" была пекарня, не знаю, есть ли она сейчас, так вот и моими руками она была построена. А так же делал в стройотряде, когда в Строительном Технику

Да я тоже много чего строил и учился и был на практиках в строительном технаре, я про заводы, фабрики, про то что ты сказал..

Бывалый
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 18.02.17 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Стесняюсь спросить - а России зачем?! что-то какая-то несрастуха получается - Казахстан Китаю не нужен, а вот Россия в злобе своей великоимперской спит и видит, как прирастает Казахстаном, Великим и Независимым!

За тем что там русские живут, недра не пусты и граница не по горам.
Это так трудно для понимания?

Гость
«У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 19.02.17 - 00:06
Комментарий проходит проверку.

* танкоградец
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1571
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 19.02.17 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Образованных что ли стало меньше ?

Меньше, вы даже не понимаете, на сколько меньше. Быть грамотным, то есть знать грамоту(уметь читать и писать) и быть образованным - это большая разница. Цитата:
Хохол:
А не было бы Великой Октябрьской и не было периода "коммунизма" , чё пустыня везде бы была ? Бегали бы неорганизованно как папуасы что ль

А примерно так бы и было. Я противник того что история не терпит сослагательного наклонения, терпит. Представьте себе что не было бы Голощёкина и его *маленького октября* с принудительной коллективизацией. И что бы мы сейчас видели? Ну если вы конечно знаете как выглядела жизнь в Казахстане до 30-тых годов. Для примера посмотрите современную Монголию. Цитата:
Хохол:
Ресурсов то навалом было

Аха, только их ещё добыть надо было, а это с сохой и лопатой не получится.Цитата:
Хохол:
нефть сама фонтаном била .

Это где? В Тюмени? А КЗ каким боком?Цитата:
Хохол:
Эт щас следующее поколение вынуждено будет работать на эти ресурсы потраченные в большинстве своём в прошлом бездарно

Замечу совсем недавнем прошлом, каких то двадцать лет, не более.
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* танкоградец
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1571
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 19.02.17 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
А ещё практику проходил при стройке дома возле магазина, не помню уже, как называется, между мясокомбинатом и Областным военкоматом. Как-то так...

Магаз называется Спутник, улица Урожайная, а из новых домов это пятиэтажка как раз мясокомбинатовская. Строилась в восмидесятых.
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Страница 22 из 22«1...202122
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