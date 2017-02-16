Цитата: Ваш земляк:

народ не помнящий своей истории, не имеет будущего

Помни , кто мешает ? У тебя лично это право ни кто не забирал . Цитата: Ваш земляк:

Я не коммунист, но уж очень раздражают люди, получившие бесплатное образование при коммунистах,

Получали бесплатное , потому что было бесплатно . Времена поменялись , стали получать платное , в чём проблема ? Образованных что ли стало меньше ? Цитата: Ваш земляк:

пользующиеся всем, построенном при коммунистах,

А кто строил ? Мы все и строили , причём и те кто не был коммунистом . А не было бы Великой Октябрьской и не было периода "коммунизма" , чё пустыня везде бы была ? Бегали бы неорганизованно как папуасы что ль ? Ресурсов то навалом было , нефть сама фонтаном била . Эт щас следующее поколение вынуждено будет работать на эти ресурсы потраченные в большинстве своём в прошлом бездарно . Тарифы и цены на энергоресурсы уже составляют для некоторых половина заработка .