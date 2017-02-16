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Хохол:
Образованных что ли стало меньше ?
Меньше, вы даже не понимаете, на сколько меньше. Быть грамотным, то есть знать грамоту(уметь читать и писать) и быть образованным - это большая разница. Цитата:
Хохол:
А не было бы Великой Октябрьской и не было периода "коммунизма" , чё пустыня везде бы была ? Бегали бы неорганизованно как папуасы что ль
А примерно так бы и было. Я противник того что история не терпит сослагательного наклонения, терпит. Представьте себе что не было бы Голощёкина и его *маленького октября* с принудительной коллективизацией. И что бы мы сейчас видели? Ну если вы конечно знаете как выглядела жизнь в Казахстане до 30-тых годов. Для примера посмотрите современную Монголию. Цитата:
Хохол:
Ресурсов то навалом было
Аха, только их ещё добыть надо было, а это с сохой и лопатой не получится.Цитата:
Хохол:
нефть сама фонтаном била .
Это где? В Тюмени? А КЗ каким боком?Цитата:
Хохол:
Эт щас следующее поколение вынуждено будет работать на эти ресурсы потраченные в большинстве своём в прошлом бездарно
Замечу совсем недавнем прошлом, каких то двадцать лет, не более.