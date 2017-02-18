kbkz1980 Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить! #181





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2203

Регистрация: 23.05.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:20 Цитата: cczy:

но у кофе и чая совершенно разное назначение



Ой Муся,шобы мы тута делали без ваших пояснений.

Цитата: циветта:

пей кофе лювак. Его стоимость колеблется от $250 до $1200 за килограмм.



5$ за чашку уже пила,так сказать с плантации,точнее свеженькое из под зверька

