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Страница 12 из 12«1...101112
Куратор темы: Валентин
112
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 16.02.17 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Если гости придут, вот они пьют то..
Или кофе пьют по одному человеку как то?
Я в кино видел, чашечка кофе, там глоточек или два и все, они как то там напиваются..

112
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 16.02.17 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
выпьешь кофе по-турецки столько, сколько чая, при всём желании.

Не знаю, оно дорогое вроде, потому не пью, там в Марте продают под лестницей, настоящее?

* Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5314
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 16.02.17 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я в кино видел, чашечка кофе, там глоточек или два и все, они как то там напиваются..


Кофе — не чай, пьют его не так.

Цитата:
112:
Не знаю, оно дорогое вроде, потому не пью, там в Марте продают под лестницей, настоящее?


Да, но есть нюансы.
Я бы там порекомендовал только молочные напитки брать, например капуччино.

Раза три пробовал эспрессо заказывать, мне не понравился.
Или помол не подстраивают, или зерно такое, ну или просто не повезло, но невкусный, горьковато-пустой и плоский.

А по поводу "дорогое" - мне недавно в Фессле принесли эспрессо за 600 тг.
Так иной растворимый кофе лучше бывает :)
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§ drakon
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9841
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.02.17 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Тады надо взять бидончик,и купить всем кофу на разлив.

Ячменный Колос - называется. Вот точно для Марика... :lol:
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* Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5314
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 17.02.17 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:


Кстати, я сразу и не подумал.
У вас на Германщине есть уйма микрообжарщиков, это небольшие заведения где подают кофе и где можно купить свежеобжаренный.
Ну и по почте они отправляют точно, знаю как минимум https://www.docklands-coffee.de/

А ты в пакетах в магазине покупаешь зачем-то!
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* alex60
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1518
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 18.02.17 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
о, справа, в нг, реклама сулпака кофейных аппаратов идет.
сегодня в солнечном михоходом кофе разное посмотрел Bushido от зерен до растворимого.
зерна интересно- надпись- обжарено на дровах.
в руки взял- на дровах оливкового дерева. стремно.
там еще какие разные фирмы, раньше таких не видел, а может внимание не обращал.
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§ drakon
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9841
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.02.17 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я вот,нашёл,кофе, для Лилли и у которых давление -

Марик,например.Без кофеина. Пил такой,это
всё равно,что Безалкогольное пиво... :oops: :lol:
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112
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 18.02.17 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик,например.Без кофеина. Пил та

Думаю тогда смысл кофе пропадет..

§ kbkz1980
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2202
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 18.02.17 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А я вот,нашёл,кофе, для Лилли и у которых давление

Рахмат Дракоша,я другие напитки хочу попробовать.
Спиртное вообще не пью,а вот какие нибудь коктейли (вкусные)алкогольные на основа кофе попробовала бы.
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§ drakon
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9841
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.02.17 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Думаю тогда смысл кофе пропадет..

Правильно,Марик. Остаётся только запах и вкус... :lol:
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§ drakon
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9841
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.02.17 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
какие нибудь коктейли (вкусные)алкогольные на основа кофе попробовала бы.

А я даже не знаю,бывают ли такие?
Может хочешь клоффелинчику,на
основе алкоголя?... :lol:
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* Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5314
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 18.02.17 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
зерна интересно- надпись- обжарено на дровах.
в руки взял- на дровах оливкового дерева. стремно.


Это маркетинг, чтобы цену оправдать :)
Промышленным образом кофе обжаривают на газу, или на электричестве (обжарка в кипящем слое, инфракрасная).
На дровах можно, конечно, но я бы не рискнул, слишком много минусов.
На вкусе отразится или никак, или в худшую сторону.

Цитата:
112:
Думаю тогда смысл кофе пропадет..


Для декаф кофе - зелёные зёрна обрабатывают специальным образом, содержание кофеина снижается кардинально, увы ценой потери части аромата и вкуса, да.

Цитата:
kbkz1980:
а вот какие нибудь коктейли (вкусные)алкогольные на основа кофе попробовала бы.


Кофе по ирландски попробуй?

Виски, кофе, тростниковый сахар, взбитые сливки.
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