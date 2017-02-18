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§ NG.kz
Маршрут 21
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27227
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.02.17 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прочитал новость о том, что проезд будет 80 тенге. Но в каких автобусах мы ездим? Проехал в маршруте 21 на автобусе №107. В салоне вонь, сидения грязные и страшно затертые грязью- будто шахтеров возили.
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гость
Re: Маршрут 21




Отправлено: 18.02.17 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прокуренные, грязные. Плачут денег нет на ремонт. Порядок в них можно и навести.

§ yeti91
Re: Маршрут 21
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 370
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 18.02.17 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
21 и 10 всегда жуткие автобусы
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§ Добринцофф
Re: Маршрут 21
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5050
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 18.02.17 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Проехал в маршруте 21 на автобусе №107. В салоне вонь, сидения грязные и страшно затертые грязью- будто шахтеров возили.

А что Вы хотели за 80тнг,что-бы стюардеса чай разносила?
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* alex60
Re: Маршрут 21
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1518
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 18.02.17 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
будто шахтеров возили.


ну это вы зря , про шахтеров.
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112
Re: Маршрут 21




Отправлено: 18.02.17 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
что-бы стюардеса чай разносила?

Ну можно что-нибудь и по крепче.
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