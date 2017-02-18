NG.kz Маршрут 21



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 27227

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 20:10 Прочитал новость о том, что проезд будет 80 тенге. Но в каких автобусах мы ездим? Проехал в маршруте 21 на автобусе №107. В салоне вонь, сидения грязные и страшно затертые грязью- будто шахтеров возили.

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