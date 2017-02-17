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Страница 316 из 316«1...314315316
Куратор темы: drakon
* alex60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1518
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 17.02.17 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я готовлю кофе - на классической кофеварке,
и пью кофе- классик.


дома варит жена на на классике- посмотрел пачку-
немецкий Dallmayr- арабика- латинская америка.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9841
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.02.17 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
немецкий Dallmayr- арабика- латинская америка.

Завтра - сфотаю,покажу... :lol: :oops:
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* alex60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1518
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 17.02.17 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Раньше я тоже пил молоко - от "Бешенной Коровы",
сейчас уже нет.


ликер что-ли?
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9841
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.02.17 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
ликер что-ли?

Ты видать,Алекс,совсем молодой.Несмотря на
наличие - внуков.Забыл,что называли у нас-
"молочком от бешенной коровки"?
Всё,что было крепче кваса,например

вот из моей коллекции.Теперь только
коллекцию собираю...
:oops:
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* alex60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1518
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 18.02.17 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ты видать,Алекс,совсем молодой


я тебе про это_==
мы с вами доставим себе удовольствие вкуснейшим ликером с интригующим названием «Молоко бешеной коровы».
Ликер обладает достаточно большой крепостью, которая успешно маскируется входящими в состав желтками и молоком. Благодаря этому его считают дамским ликером. Небольшую рюмку ликера можно употребить без всякой закуски, но следует быть начеку, так как крепость очень быстро дает о себе знать.

Состав:

3 желтка
0.5 л. молока
1 стакан сахара
200 мл. спирта
1 пакетик ванилина

а в бутылках он Бейлис называется.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9841
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.02.17 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
а в бутылках он Бейлис называется.

А в моей молодости был-
Самогон,водка,777. А Бейлис на каком
Заводе делают у вас? Закажу своим
гостям. А то возят мне всякую - Пучеглазку... :lol:
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* alex60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1518
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 18.02.17 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А в моей молодости был-
Самогон,водка,777. А Бейлис на каком
Заводе делают у вас? Закажу своим
гостям. А то возят мне всякую - Пучеглазку..


походу лирику принял?
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2202
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 18.02.17 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
Состав:

3 желтка
0.5 л. молока
1 стакан сахара
200 мл. спирта
1 пакетик ванилина

а в бутылках он Бейлис называется

Шура,домашний класический Бейлис делают по другому,а от вашего животик будет пучить
:lol:
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* alex60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1518
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 18.02.17 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А в моей молодости был-
Самогон,водка,777


их никто не отменял.
портвейн 777 специально не смотрел, не попадался на глаза,
привозили из рф в тетра пакетах , как ты пьешь элитные итальянские/испанские вина.
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* alex60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1518
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 18.02.17 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
,а от вашего животик будет пучить


а это не мой, это какой то тетеньки из просторов вселенной.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9841
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.02.17 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
походу лирику принял?

Нее,через 3 часа - принимать. Это ещё вчерашняя
наверное - действуетЦитата:
alex60:
немецкий Dallmayr- арабика- латинская америка.

вот совсем тут не вижу,где наисано - арабика

так и на ваших бутылках,что напишут,
то и естьЦитата:
alex60:
а это не мой, это какой то тетеньки из просторов вселенной.

Эх Алекс,что там на просторах то только
нету. Отравить что ли нас с Лилей хочешь?
Я только ей верю. Лилли,скинь рецепт в
Личку мне...
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* alex60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1518
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 18.02.17 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
немецкий Dallmayr- арабика- латинская америка.
вот совсем тут не вижу,где наисано - арабика


так у этого Dallmayr разных кофе миллион,
у меня BIO arabica написано, с листиками.
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