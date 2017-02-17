Цитата: alex60:

походу лирику принял?

Нее,через 3 часа - принимать. Это ещё вчерашняя

наверное - действуетЦитата: alex60:

немецкий Dallmayr- арабика- латинская америка.

вот совсем тут не вижу,где наисано - арабика



так и на ваших бутылках,что напишут,

то и естьЦитата: alex60:

а это не мой, это какой то тетеньки из просторов вселенной.

Эх Алекс,что там на просторах то только

нету. Отравить что ли нас с Лилей хочешь?

Я только ей верю. Лилли,скинь рецепт в

Личку мне...