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Страница 20 из 20«1...181920
§ NG.kz
«У нас своих «ле пенов» хватает»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27227
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 01:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавнее заявление одного из депутатов Госдумы РФ, что часть территории Казахстана - это «наши земли», и его предложение «эти земли вернуть» в социальных сетях вызвало бурную реакцию.
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§ танкоградец
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1565
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 18.02.17 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Ну санкций скорее всего точно не снимут, даже ужесточать со временем,

Лавров, который Кирилл российского МИДа министр, уже тоже заявил - что Россия не собирается снимать санкции с Европы пока не будут выполнены *минские соглашения*. О как. А вообще относительно санкций запада, что это есть по сути своей??? Запад заявил мы вам не продадим то-то и то-то, а Россия сказала тогда мы не купим у вас другие товары. Вот и всё. И в догонку, ещё за долго до всяких санкций и украинско-крымских *тёрок*, таже Германия отказалась, без объяснения, причин продать концерн Опель России. Тогда то Россию за что не любили?
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§ Ваш земляк
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 327
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 18.02.17 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну она же тебе дала интернет, технологии сотовых, компьютер

Эх, плохо, когда вместо мозгов мякина. Она просто использовала то, что было придумано другими. Тот же Интернет тебе в помощь. А на Ютубе много образовательных программ. Посмотри, вдруг что-нибудь и отложится, вместо того "мы великие и очень независимые! Мы сами будем решать, что и как нам делать в нашей стране!" Только что-то за 25 лет Независимости Казахстан не построил ни одного завода, сравнимого по масштабам с тем же КСК, Химзаводом, КЖБИ! Только разрушили то, что осталось в наследство! Как и Украина.
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Kairat stayer
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 18.02.17 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Как вы любите на Америку надеяться!Как в том анекдоте:" У соседа корова издохла. Мелочь, а приятно!"


Зачем мне на американцев или на кого то ещё надеяться, мы Казахстанцы миролюбивые граждане, территориальных споров нет, ни с кем в конфликты не вступаем, соседи хорошие нас окружают, большой рахмет отдельным товарищам разъяснили, что мы в безопасности, никто на нас не нападёт.

* alex60
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1518
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 18.02.17 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Зачем мне на американцев или на кого то ещё надеяться,


ну ты же на них постоянно ссылаешься,. Маккейн сказал, конгресс думает.
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Kairat stayer
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 18.02.17 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
танкоградец:
Россия не собирается снимать санкции с Европы


Молодцы! Пусть не снимают, нефти, газа и других богатств не мерено, да и территория самая большая мире, а удельное ВВП от мирового 1,5-2%, на импортозамещение в полной мере перейдут и всё будет нормально, не переживай.

§ танкоградец
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1565
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 18.02.17 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Вы за них не беспокойтесь финан

А я и не беспокоюсь. Как сказал, один персонаж сказки *Кошкин дом*, - *Не твоя кума печаль поросят моих качать.* Вот и мне их просята по ф..лосу. Я только рассказал о чём печалился амеровский генерал. Зато вы и цыфрами владеете и проценты знаете, ну прям в курсе всей бугалтерии.
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Kairat stayer
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 18.02.17 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
ну ты же на них постоянно ссылаешься,. Маккейн сказал, конгресс думает.


Саша, а без ссылок то, зачем поряжняк гнать? Не поверят, а так "НТВ", "Вести"и.т.д. они же дезу и туфту не проталкивают.

§ танкоградец
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1565
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 18.02.17 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Молодцы! Пусть не снимают, нефти, газа и других богатств не мерено, да и территория самая большая мире, а удельное ВВП от мирового 1,5-2%, на импортозамещение в полной мере перейдут и всё будет нормально, не переживай.

Вы сейчас эти цыферки на КЗ пересчитайте получите три нуля после запятой. :-x
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Алекс
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 18.02.17 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
то да, дам в морду..

Уахахах, как одолели уже такие херои. Сидишь такой себе в своей хате, а тут сосед припрется и говорит мол не заставляй меня обои клеить, а ты и не при делах вовсе, ан нет виноват мол и все, одним своим соседством виноват с таким "достойным" вытираном форума. Одни уже дали в морду, за три дня доскакали до столицы все побросав пока верховный галстуки поедал. :lol:

Kairat stayer
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 18.02.17 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
танкоградец:
А я и не беспокоюсь. Как сказал, один персонаж сказки *Кошкин дом*, - *Не твоя кума печаль поросят моих качать.* Вот и мне их просята по ф..лосу. Я только рассказал о чём печалился амеровский генерал. Зато вы и цыфрами владеете и проценты знаете, ну прям в курсе всей бугалтерии.


Хорошо уважаемый, если мы речь вели бы только за американского генерала, разговор был бы не полным, а так в дискуссиях рождается истина, да и владеть информацией надо.

§ танкоградец
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1565
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 18.02.17 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
на днях в Смоленске 75 тонн яблок уничтожили, из-за бугра хотели провести.

Ну и правильно, пусть пшеки у себя повидлу варят и на джем намазывают.
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Kairat stayer
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 18.02.17 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
танкоградец:
Вы сейчас эти цыферки на КЗ пересчитайте получите три нуля после запятой.


Я же указал молодцы! Пусть дальше продолжают, в таком же духе.

Хохол
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 18.02.17 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Только разрушили то, что осталось в наследство! Как и Украина.

Эт чё козырь у тебя такой ? А ни чё что вместе строили , и вместе разрушали . Иль в РФ всё осталось и сохранилось ? Так же совхозы и колхозы раздербанили . Так же с деревень в города идёт отток населения . А по поводу Ленина и всего коммунистического прошлого , хочешь молиться на это , кто ж мешает . Щас у всех свобода в вероисповедании , других зачем заставлять . КСК с химзаводом приплёл . Да половина заводов в СССР работали на оборонку . Сейчас они в РФ также на это работают . Только одни государства переключились на мирное производство , а другие и по сей день штампуют танки , самолёты и противогазы , боясь любого шороха и звука . Ещё и русофобом меня назвал . А как же , ведь Путин сам сказал , Россия это Я , и все кто против этого его Я , по его мнению и твоему конечно русофобы и враги . Причём даже внутри РФ . Лезешь с советами ко всем по мироустройству , покажи на своём примере как надо . А то с голым задом как то некрасиво .

гость
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 18.02.17 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
ом анекдоте:" У соседа корова издохла. Мелочь, а приятно!"

Не так!
Логика некоторых форучан, ещё из запасов пубертатного периода.
Она незатейлива в своей простоте. :lol: А зачем напрягаться? Зачем искать решение, если можно решение подогнать под готовый ответ!
И состоит она из двух фраз и прекрасно укладывается в голове:
Я такой умный-потому что меня все должны уважать. И второй. Сосед плохой- потому что нас...у ка я ему под забор.
Не знаю. Кажется это безнадёжно.

* Валентин
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5314
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 18.02.17 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народ, по моему все точку зрения друг друга уже давно выяснили, а переругиваетесь исключительно из любви к искусству уже, да?

Как там говорил Киплинг - запад есть запад, восток есть восток, и с мест они не сойдут :)
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