танкоградец Re: Цены на лекарства в Казахстане могут снизиться в 3-4 раза -... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1565

Регистрация: 20.11.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:05 Цитата: Обещать снижение цен в 3-4 раза - безумие. Ну безумие не безумие, а глядя на то как растут *домики у аптекаря*(грибы просто отдыхают) то мысли разные родятся.