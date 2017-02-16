Хохол Re: «У нас своих «ле пенов» хватает» #297







Отправлено: - 22:17 Цитата: Ваш земляк:

Только разрушили то, что осталось в наследство! Как и Украина.

Эт чё козырь у тебя такой ? А ни чё что вместе строили , и вместе разрушали . Иль в РФ всё осталось и сохранилось ? Так же совхозы и колхозы раздербанили . Так же с деревень в города идёт отток населения . А по поводу Ленина и всего коммунистического прошлого , хочешь молиться на это , кто ж мешает . Щас у всех свобода в вероисповедании , других зачем заставлять . КСК с химзаводом приплёл . Да половина заводов в СССР работали на оборонку . Сейчас они в РФ также на это работают . Только одни государства переключились на мирное производство , а другие и по сей день штампуют танки , самолёты и противогазы , боясь любого шороха и звука . Ещё и русофобом меня назвал . А как же , ведь Путин сам сказал , Россия это Я , и все кто против этого его Я , по его мнению и твоему конечно русофобы и враги . Причём даже внутри РФ . Лезешь с советами ко всем по мироустройству , покажи на своём примере как надо . А то с голым задом как то некрасиво .