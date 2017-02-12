Цитата: Ваш земляк:

начальник отдела по борьбе с наркоманией Баранчук на одних точках изымал това

У нас сейчас лишние точки, которые крышуют бизнесмены тоже закрывают.

Так же..

Если откроется.

В основном точки все принадлежат все знают кому, но нельзя говорить..

Потому спокойно на эти ямы эти дэвушки и ходят, открыто и не боясь никого..