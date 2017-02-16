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§ NG.kz
«У нас своих «ле пенов» хватает»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27225
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 01:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавнее заявление одного из депутатов Госдумы РФ, что часть территории Казахстана - это «наши земли», и его предложение «эти земли вернуть» в социальных сетях вызвало бурную реакцию.
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глас народа
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 18.02.17 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ваш земляк:
Ну а что же власти Казахстана никого не одёргивают?*********

А кого они могут "одернуть" на международной арене?????

§ танкоградец
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1556
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 18.02.17 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
На днях, точнее 14 февраля текущего года Д.Трамп озвучил, что Крым не принадлежит сосед

А если быть ещё точнее, то не Трамп, а кто то(точно не помню) из его администрации. А это как говорится две большие разницы. Политика штука тонкая ;-) 8-)
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Kairat stayer
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 18.02.17 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
танкоградец:
А если быть ещё точнее, то не Трамп, а кто то(точно не помню) из его администрации. А это как говорится две большие разницы. Политика штука тонкая


Конечно тонкая, можно называть аннексией или захватом. Дональд Трамп написал в Twitter: «Крым был захвачен Россией при администрации Обамы. Не был ли Обама слишком мягок по отношению к России?».

Источник: ntv.ru/novosti/1764018/

Кроме того, Джон Маккейн председатель комитета сената США по Вооруженным силам обратился с призывом к Президенту США Д. Трампу предоставить Украине летальное вооружения и продлить санкции против РФ.

§ Ваш земляк
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 324
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 18.02.17 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почитал я форум и составил для себя небольшой список. Русофобы - Хохол, Бывалый, 112-ый. Зашоренные люди, не желающие получать информацию,отличную от их точки зрения. Записывающие всех, кто критикует их взгляд на вещи, чуть ли не в личных врагов. Не случайно 112-ый сказал, что переименовывать будут и никого не спросят, желает разместить базы НАТО на территории Казахстана (пример Узбекистана ничему не учит).Это ли патриоты Казахстана?!
Я не слышал, чтобы кто-либо серьёзно говорил, что "России надо вернуть земли, которые сейчас принадлежат Казахстану". Если вы ведётесь на различные утки и слухи, то будьте любезны, проверяйте такую информацию, благо есть Интернет и там есть великое множество (да-да-да!) сайтов, новостных и аналитических. Используйте свой мозг для того, чтобы думать, а не просто место в черепной коробке занимать. Лично я не большой сторонник Путина, но его зауважал только за то, что вернул Крым и возродил армию. У России своих проблем хватает, не везде даже газ и электричество есть, Сибирь с Дальним Востоком пустые стоят, куда уж чужое?! Не все в стране приняли Крым, сейчас много проблем в экономике, слава Богу, хоть за сельское хозяйство взялись с этими контрсанкциями. И всего простой народ никогда не узнает. Так что давайте оставаться людьми и добрыми соседями.
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112
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 18.02.17 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
желает разместить базы НАТО на территории Казахстана (пример Узбекистана ни

Почему ты забываешь про примеры Бельгии, Дании, Германии и многих других, на кого не нападают и кого бояться страны агрессоры?
И при чем тут русофобия?
Ее с чем едят то?
Не путай то уш, гражданин иностранного государства..

§ танкоградец
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1556
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 18.02.17 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Дональд Трамп написал в Twitter: «Крым был захвачен Россией при администрации Обамы. Не был ли Обама слишком мягок по отношению к России?».

Ну и что? Что по вашему это значит? Как вы понимаете этот твит? Лично я понимаю что Крым достался России благодаря вялой политике Обамы, вот и всё.Цитата:
Kairat stayer:
Кроме того, Джон Маккейн председатель комитета сената США по Вооруженным силам обратился с призывом к Президенту США Д. Трампу предоставить Украине летальное вооружения и продлить санкции против РФ.

Ну и что ответил Дональд, наш, Трамп? Сказал гуддд? Пока сам, лично, вот так прямо с трибуны, во всеуслышание, в присутствие иностранных послов и глав государств, и СМИ, он не назовёт Россию *империей зла* всё остальное можно трактовать как угодно. Такова *селява*. ;-) 8-)
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112
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 18.02.17 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
танкоградец:
Лично я понимаю что Крым достался России благодаря вялой политике Обамы, вот и всё.Цитата:
Kairat stayer:

Не вялой политике Обамы, а потому что украинский братский народ не ожидал такого удара в спину, какой нанесла ему Российская Федерация..

Kairat stayer
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 18.02.17 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
танкоградец:
танкоградец


Хорошо уважаемый, трактуйте как хотите, моё субъективное мнение, что надо со всеми странами, тем более соседями жить в мире и согласии как европейцы (ЕС), депутаты Европарламента Европейского союза проголосовали положительно за создание общей европейской армии, понятно, что в оборонительных целях от любого противника, как говорится один в поле не воин а вместе любую крепость возьмут.

§ Ваш земляк
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 324
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 18.02.17 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Не путай то уш, гражданин иностранного государства..

Ну конечно, этим ты меня уел!Пойду поплачу...
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112
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 18.02.17 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
конечно, этим ты меня уел!Пойд

Да не в этом дело.
Вам там вообще заморочили голову, кому не нравится политика вашей власти, вам наговорили в голову что те русофобы..
Так плохо они с вами поступили и превратили в какую то нехорошую биомассу, у которой должно быть мнение одно - власти..

гость
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 18.02.17 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почитал и вот что скажу.
Депутат, лицо избранное от группы народа и представляющего их интересы, озвучивающего свои мысли и (или) их мысли и чаяния. Решения по внешней политике принимаются президентом и (или) уполномоченными на то лицами и подкрепляются законодательными актами, подписываемые, опять же президентом, или большинством среди депутатов.
Получается, что то что озвучил депутат не есть решение, а есть только мнение. Мнение лично его, или мнение некоторого числа населения, которого он представляет.
Это называется свобода слова.
И будет ли эти слова подкреплены законодательными актами вопрос и отдельная тема. Так принято в Бундестаге, Палате Лордов и во всех прочих многочисленных Сенатах и Парламентах. И в них, отдельными парламентариями озвучивается, подчас диковинные и необычные мнения. И которые также быстро забываются не находя поддержки большинства.
Это называется демократия.

И кому что непонятно?

Гость
«У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 18.02.17 - 20:25
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* alex60
«У нас своих «ле пенов» хватает»
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1498
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 18.02.17 - 20:26
Комментарий проходит проверку.
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