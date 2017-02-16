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Kairat stayer:
Дональд Трамп написал в Twitter: «Крым был захвачен Россией при администрации Обамы. Не был ли Обама слишком мягок по отношению к России?».
Ну и что? Что по вашему это значит? Как вы понимаете этот твит? Лично я понимаю что Крым достался России благодаря вялой политике Обамы, вот и всё.Цитата:
Kairat stayer:
Кроме того, Джон Маккейн председатель комитета сената США по Вооруженным силам обратился с призывом к Президенту США Д. Трампу предоставить Украине летальное вооружения и продлить санкции против РФ.
Ну и что ответил Дональд, наш, Трамп? Сказал гуддд? Пока сам, лично, вот так прямо с трибуны, во всеуслышание, в присутствие иностранных послов и глав государств, и СМИ, он не назовёт Россию *империей зла* всё остальное можно трактовать как угодно. Такова *селява*.