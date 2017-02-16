Ваш земляк Re: «У нас своих «ле пенов» хватает» #243





(Полноправные пользователи) Сообщений: 324

Регистрация: 18.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:22 Почитал я форум и составил для себя небольшой список. Русофобы - Хохол, Бывалый, 112-ый. Зашоренные люди, не желающие получать информацию,отличную от их точки зрения. Записывающие всех, кто критикует их взгляд на вещи, чуть ли не в личных врагов. Не случайно 112-ый сказал, что переименовывать будут и никого не спросят, желает разместить базы НАТО на территории Казахстана (пример Узбекистана ничему не учит).Это ли патриоты Казахстана?!

Я не слышал, чтобы кто-либо серьёзно говорил, что "России надо вернуть земли, которые сейчас принадлежат Казахстану". Если вы ведётесь на различные утки и слухи, то будьте любезны, проверяйте такую информацию, благо есть Интернет и там есть великое множество (да-да-да!) сайтов, новостных и аналитических. Используйте свой мозг для того, чтобы думать, а не просто место в черепной коробке занимать. Лично я не большой сторонник Путина, но его зауважал только за то, что вернул Крым и возродил армию. У России своих проблем хватает, не везде даже газ и электричество есть, Сибирь с Дальним Востоком пустые стоят, куда уж чужое?! Не все в стране приняли Крым, сейчас много проблем в экономике, слава Богу, хоть за сельское хозяйство взялись с этими контрсанкциями. И всего простой народ никогда не узнает. Так что давайте оставаться людьми и добрыми соседями.