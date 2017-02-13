/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Срочно жизненно необходимо купить акимату Денисовского района авто за 23 млн.тг.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
§ NG.kz
Срочно жизненно необходимо купить акимату Денисовского района авто за 23 млн.тг.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27225
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.02.17 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот, скрин со страницы госзакупок Денисовским деятелям срочно надо купить авто за 23 млн.тг.
Читать новость

Бывалый
Re: Срочно жизненно необходимо купить акимату Денисовского...




Отправлено: 15.02.17 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
стесняюсь спросить - у Вас по какой части 2 образования?

А это Вася - наш младший научный сотрудник.

Денис
Re: Срочно жизненно необходимо купить акимату Денисовского...




Отправлено: 15.02.17 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Технические -технические 2 образования. У меня всегда ступор на еговых сайтах,цонах и всяких коридорах власти))) все разобрались с этим новым старым сайтом в куче. почему-то сетевой не пускает на новый,видимо,там какая-то шняга опасная)))зайду с компа ,какого не жалко)

Денис
Re: Срочно жизненно необходимо купить акимату Денисовского...




Отправлено: 15.02.17 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бывалому,анониму и прочим боящимся называть свои реальные имена: а вы в жизни тоже также разговариваете,скрываетесь и игнраетесь в партизанов?))Почему не писать свои настоящие имена? Все равно ваши пинги ,айпинги окому надо отследят, вынут душу у компа и вернут вам ваши имена данные при рождении?

Бывалый
Re: Срочно жизненно необходимо купить акимату Денисовского...




Отправлено: 15.02.17 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
называть свои реальные имена

Что тебе даст это обозначалово в плане дискуссии?
Что - если что то сказал абстрактный Петя или Марат - оно отличается от того же самого но сказанного абстрактным Бывалым или Балбесом?

шал
Re: Срочно жизненно необходимо купить акимату Денисовского...




Отправлено: 18.02.17 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно зачем им 5 кубиков мотор они что прицеп таскают или задницы у них костанайские машины не влезают можно купить 3 авто на акимат сарыколя поддержать своих производителей

112
Re: Срочно жизненно необходимо купить акимату Денисовского...




Отправлено: 18.02.17 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
Бывалому,анониму и прочим боящимся называть свои реальные имена: а в

Ну эта, у тебя ведь тоже анонимное.
А если реальное, докажи, покажи удостоверение личности и все такое..
Я то например это доказал..

глас народа
Re: Срочно жизненно необходимо купить акимату Денисовского...




Отправлено: 18.02.17 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А за какие заслуги? А может быть, ему купить детскую тележку для песочницы??? :-P :-P :-P
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 84, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 83
Зарегистрированные пользователи: alex60

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 141
Пользователей: 1
Всего: 142

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх