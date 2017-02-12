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≡ Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27225
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.02.17 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае задержали таксиста, который заставил умыться зеленкой девушку, сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области. Видео, размещённое в интернете, вызвало мощный общественный резонанс.
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§ Ваш земляк
Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 324
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 18.02.17 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а как в начале 90-ых начальник отдела по борьбе с наркоманией Баранчук на одних точках изымал товар и отвозил на свои?! Никто не знает? Интересная история была!
Профайл

глас народа
Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в...




Отправлено: 18.02.17 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а как в начале 90-ых начальник отдела****

Ты еще времена царя Гороха вспомни!!! С 90-х годов в степи появились десятки тысяч таких пройдох!

112
Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в...




Отправлено: 18.02.17 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
начальник отдела по борьбе с наркоманией Баранчук на одних точках изымал това

У нас сейчас лишние точки, которые крышуют бизнесмены тоже закрывают.
Так же..
Если откроется.
В основном точки все принадлежат все знают кому, но нельзя говорить..
Потому спокойно на эти ямы эти дэвушки и ходят, открыто и не боясь никого..
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