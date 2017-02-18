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§ NG.kz
Как минимум семь военнослужащих погибло при сходе снежной лавины в Жамбылской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27224
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.02.17 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Официально известно, что 17 февраля, в 13:15 в дежурную часть ДЧС поступило сообщение от егеря о том, что в Жуалынском районе, в ущелье "Коксай" произошел сход лавины. Под завалом находятся военнослужащие.
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Денис
Re: Как минимум семь военнослужащих погибло при сходе снежной...




Отправлено: 18.02.17 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну,это естественно,что миноборонгы не предполагало сход лавин в это время,это же нонсенс зимой в горах сход лавин. и рпинять соответствующие меры это не по силам и нормальным,что в мирное время гибнут молодые парни. потом обязательно все спишут на выжившихчто де оне лавину спустили.Почему всегда минобороны скрывает даже количество людей? Может оне даже не знаютсколько у них там в армии военослужащих на данный момент?

Житель
Re: Как минимум семь военнослужащих погибло при сходе снежной...




Отправлено: 18.02.17 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ироды,опять детей погубили,бараны полковники что не видели,не могли предположить что может сойти лавина,сколько можно,сволочи всё на обум,мирное время ведь.Везде случайные люди,от сельских акимов до министров,да ещё с реформами некоторые тупорылые лезут,успокойтесь уже и всё наладится,детей жалко.Соболезнование родным погибших в мирное время в лживой стране.

112
Re: Как минимум семь военнослужащих погибло при сходе снежной...




Отправлено: 18.02.17 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Минобороны совершило практически терракт против казахстанских пасанят.
А потому все расформировать и всех пересажать там надо..

112
Re: Как минимум семь военнослужащих погибло при сходе снежной...




Отправлено: 18.02.17 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эти головотяпы понятия не имеют даже сколько погибло там военных..
Они там с ума что ли посходили все в военном ведомстве?
Элементарно посчитать кого не хватает можно?

Аман
Re: Как минимум семь военнослужащих погибло при сходе снежной...




Отправлено: 18.02.17 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полковнички в погонах и больших красных шапках прощелкали сход снега .. Наверно беж кушали, наверх не посмотрели..

* танкоградец
Re: Как минимум семь военнослужащих погибло при сходе снежной...
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1552
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 18.02.17 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Элементарно посчитать кого не хватает можно?

Ты чЁ? Это же секретная информация, считай военная тайна. Если б егерь не позвонил мы бы об этом вообще не узнали.
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