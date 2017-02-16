Цитата: Валентин:

Я за пять минут тебе нагуглю граждан Казахстана, которые про русских и Россию пишут такое, что три раза поседеть можно не отходя от клавиатуры. И это не грузчики, а т.н. интеллигенция.



А если включить гуглопереводчик и порыться на казахскоязычных сайтах, то там можно сразу децимации проводить, несколько раз подряд.



Должна ли Россия на это реагировать, или ей по большому счёту наплевать? :)

Ну а что же власти Казахстана никого не одёргивают?! Да тут по одной Алдамжарихе было видно, что ей НИЧЕГО не будет! Если в её восьмибитном мозгу такие мысли есть и она не боится их озвучивать, то это же о чём-то говорит?!