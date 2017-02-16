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§ NG.kz
«У нас своих «ле пенов» хватает»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27224
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 01:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавнее заявление одного из депутатов Госдумы РФ, что часть территории Казахстана - это «наши земли», и его предложение «эти земли вернуть» в социальных сетях вызвало бурную реакцию.
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§ Грибоедов
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 307
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 17.02.17 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каннибалу с планеты Нибиру все равно, кого жрать: вы все внутри одинаковые. Одна вкусная печень, две почки, одно сердце, снаружи две несъедобные пятки. Неужели в Европе люди вкуснее, чем в Азии? Рептилоид не в курсе, он и названий ваших материков не знает, а стран и подавно.
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112
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 17.02.17 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
России жил и работал несколько лет.
Никаких проблем с переездом нет и быть не может — я обычный русский человек, и н

Да ладно гнать то..
Ты как Владимир Соловьев уже, который тоже честно считает что он русский, хотя свалил в Америгу и считал себя там америганцем..
Теперь когда легче в России стало, то есть его перекупили, считает себя россиянином от Бога..
Хотя сам израильтянин..
Кстати он у меня в друзьях..

безумец
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 18.02.17 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если по честному ,Россия сосед,Китай тоже сосед,США - третья сила,и в каждой такой державе есть агрессоры жаждующие мировых побед,кто тяжелее тот и победит,пока равновесие позволяет мирно существовать населению,,а мы должны знать родной язык,пахать на своей земле,держать сильную армию,,если стремиться к этому столетиями ,то у нас будет крепкое государство и никакой агрессор нас не одолеет,,а пока нам придется помогать России ,чтобы не произошло,,от состояния дел России зависит обстановка на всем континенте,,если с каких либо трибун делят территории ,то это на руку сторонней силе , и таких ораторов можно отнести к провокаторам ,и в военное время просто расстрелять

Kairat stayer
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 18.02.17 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
безумец:
Владимир Соловьев


Как же без пропаганды? Недавно В.В. Жириновский, да и отдельные форумные соловьи отзывались очень хорошо о Д.Трампе, как будто сами его назначили Президентом США. На днях, точнее 14 февраля текущего года Д.Трамп озвучил, что Крым не принадлежит соседям и надо вернуть украинцам. Теперь он наверняка для отдельных лиц станет плохим и начнут как обычно поливать его грязью.

* Ваш земляк
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 318
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 18.02.17 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Я за пять минут тебе нагуглю граждан Казахстана, которые про русских и Россию пишут такое, что три раза поседеть можно не отходя от клавиатуры. И это не грузчики, а т.н. интеллигенция.

А если включить гуглопереводчик и порыться на казахскоязычных сайтах, то там можно сразу децимации проводить, несколько раз подряд.

Должна ли Россия на это реагировать, или ей по большому счёту наплевать? :)

Ну а что же власти Казахстана никого не одёргивают?! Да тут по одной Алдамжарихе было видно, что ей НИЧЕГО не будет! Если в её восьмибитном мозгу такие мысли есть и она не боится их озвучивать, то это же о чём-то говорит?!
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* танкоградец
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1552
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 18.02.17 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, опять темка ожила ;-) :-)
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112
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 18.02.17 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Ну а что же власти Казахстана никого не одёргивают?

Кого?
Ты сравниваешь какого то учителя, который власть не представляет и депутата госдумы РФ?
А может ее еще с Путиным сравнить?

112
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 18.02.17 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
.Трамп озвучил, что Крым не принадлежит соседям и надо вернуть украинцам. Теперь

Да соврал..
Не зря же ровно 25 минут депутаты во главе с правительством рукоплескали Трампу, когда тот выиграл выборы..

* Ваш земляк
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 318
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 18.02.17 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ну и Крым тоже достаточно самоопределился в 91 году как автономная республика внимание в составе Украины.
А оно вон как вышло то.
Надо же.

Как я посмотрю, тут все политики не ниже уровня Черчилля! Вот лично тебе кто сказал, что именно так всё и было?! А может, Ельцин не стал брать Крым? А может, там всё совсем по-другому было? И с каких это пор подарки Никиты Хрущёва ридной неньке Украине стали законными? Ну а почему тогда хохлы, свергая памятники Ленину, не вернут в состав России Харьков, Днепропетровск и другие города, которые им Ленин приписал?
Люди! Учите историю! Побольше читайте литературы, желательно из различных источников.
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Бала Бол
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 18.02.17 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
безумец:
у нас будет крепкое государство и никакой агрессор нас не одолеет,,а пока нам придется помогать России ,ч

Посмеялся.
Перефразируя классика-Безумству глупых поём мы песни...
Вы верите сами тому ,что написали?
Помошники...

* Ваш земляк
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 318
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 18.02.17 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Пустая боянистая пугалка.
У Китая своих неосвоенных территорий хватает.
Зачем ему еще один геморой?
Тем более за хребтом.

Стесняюсь спросить - а России зачем?! что-то какая-то несрастуха получается - Казахстан Китаю не нужен, а вот Россия в злобе своей великоимперской спит и видит, как прирастает Казахстаном, Великим и Независимым! Где берём и почём?!
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* танкоградец
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1552
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 18.02.17 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Как я посмотрю, тут все политики не ниже уровня Черчилля!

Та шо нам тот Чечилль, та видели мы того Черчила. Так себе мужичишка. Толстый, плешивый, вечно поддатый(говорят по бутылке коньяку в день выпивал, за счёт Сталина) и постоянно с окурком в зубах. ;-) :lol: :lol:
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