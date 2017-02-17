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§ NG.kz
Прокуратура Костанайской области возглавила борьбу за чистоту, порядок и против бруцеллеза
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27224
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.17 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надзорный орган провел презентацию очередных своих проектов «Культура и порядок - залог процветающего общества» и «Остановим бруцеллез». Основная цель - наладить взаимодействие и объединить усилия всех заинтересованных служб и ведомств.
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Маке Саке.
Re: Прокуратура Костанайской области возглавила борьбу за...




Отправлено: 18.02.17 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой бруцеллёз?Людям зарплату не дают,вот Ваша работа,ветсанитары блин,понятно что надо контролировать,но с зарплатой разберитесь.

ваще
Re: Прокуратура Костанайской области возглавила борьбу за...




Отправлено: 18.02.17 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маке Саке.:
Какой бруцеллёз?Людям зарплату не дают


они сейчас еще и психбольных водителей ловят, не до вас.

Я
Re: Прокуратура Костанайской области возглавила борьбу за...




Отправлено: 18.02.17 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Пусть занимаются основным делом, борьба с оборотнями в погонах, крышеванием наркоточек и убийствами

Гениально. Превзошел сам себя

* танкоградец
Re: Прокуратура Костанайской области возглавила борьбу за...
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1552
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 18.02.17 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
так же обстоят дела с антибруцеллезным проектом. На его создание прокуратуру подвигло то, что
То что у кого то, наверное санбойня простаивает? Не ужели у Гриши?
Профайл

Nay Kosta
Re: Прокуратура Костанайской области возглавила борьбу за...




Отправлено: 18.02.17 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще-то , было бы неплохо , для начала ,чтобы органы прокуратуры заслужили доверие общества. Что для этого нужно ? Совсем немного. Во первых , отказаться от ведомственной формы и ходить в нормальной гражданской одежде , не выпячивать себя принадлежностью к ордену вершителей судеб, не иметь специальных "прокурорских" госрегистрационных автомобильных номеров , а так вполне обычных и разных, чтобы дорожные полицейские не боялись нарваться и не работали избирательно, убрать с лица эту озабоченность "судьбой" народа , а быть дружелюбным и открытым. Откажитесь от "прокурорских" корочек которые действуют на нечистоплотных и недалеких чиновников отрезвляюще, но ведь и прокурорским эти "корочки" открывают двери обычно закрытые для простого обывателя. Это только первые шаги -начните с себя.
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