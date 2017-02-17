Nay Kosta Re: Прокуратура Костанайской области возглавила борьбу за... #19







Отправлено: - 17:52 Вообще-то , было бы неплохо , для начала ,чтобы органы прокуратуры заслужили доверие общества. Что для этого нужно ? Совсем немного. Во первых , отказаться от ведомственной формы и ходить в нормальной гражданской одежде , не выпячивать себя принадлежностью к ордену вершителей судеб, не иметь специальных "прокурорских" госрегистрационных автомобильных номеров , а так вполне обычных и разных, чтобы дорожные полицейские не боялись нарваться и не работали избирательно, убрать с лица эту озабоченность "судьбой" народа , а быть дружелюбным и открытым. Откажитесь от "прокурорских" корочек которые действуют на нечистоплотных и недалеких чиновников отрезвляюще, но ведь и прокурорским эти "корочки" открывают двери обычно закрытые для простого обывателя. Это только первые шаги -начните с себя.