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≡ В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о наркомафии		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о наркомафии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27223
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приговор бывшему оперуполномоченному отдела криминальной полиции УВД Костаная Амиру Тулкенову вынесли сегодня, 16 февраля. На экс-полицейского надели наручники в зале суда - он получил 3 года лишения свободы в колонии общего режима.
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Бывалый
Re: В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о...




Отправлено: 17.02.17 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А что? Трудно сделать - патруль из 2 человек,

И что делать такому патрулю если напарник заболел или уволился?
Курить бамбук?

Глафира маленькая
Re: В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о...




Отправлено: 17.02.17 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он один из тех, кого не осудили раньше:
не успели или не захотели. Некоторые из-
бежали ответственности по различным при-
чинам. Система осталась прежней. Так же
досыпают героин задержанным, фальсифи-
цируют уголовные дела с участием "секрет-
ных " свидетелей. Нужны показатели. Все
делают вид, что нормально. Система...

35
Re: В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о...




Отправлено: 17.02.17 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
И что делать такому патрулю если напарник заболел или уволился?
Курить бамбук?

А что делать если оба заболели? ;-)

§ drakon
Re: В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9835
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.02.17 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
35:
А что делать если оба заболели? ;-)

Главное - чтобы обеих за взятки не посадили... :lol:
Профайл

§ Доктор СИЗО
Re: В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2426
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 17.02.17 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
35:
А что делать если оба заболели? ;-)

-водители вздохнут с облегчением....
-снизится аварийность .....
-баскарма останется без сауны.....карманных денег ....
Профайл

Бывалый
Re: В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о...




Отправлено: 17.02.17 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
35:
А что делать если оба заболели?

Если все знают два языка то ничего не делать.
Заменить другим патрулем.
А когда каждый знает по одному языку перекомплектовать патрули не получится.
Это так трудно для вашего понимания?

Денис
Re: В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о...




Отправлено: 17.02.17 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, почему на суде все прикрываются малолетними детишками? А когда наркотой промышляли,хороводы водили, не думали о своих детишках,семьях,что их когда-то же сдадут и будет им нары на канарах, чтобы не сидеть не достаточно 35 тыщ .тг и несколько доз взяток,надо умножить это в раз 5000,чтобы точно попасть под амнистию и сохранить имущество.

Бывалый
Re: В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о...




Отправлено: 17.02.17 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
Ну, почему на суде все прикрываются малолетними детишками? А когда наркотой промышляли,хороводы водили, не думали о своих детишках,семьях,

Ты не заметил нескольких лет между событиями за которые его судят и событием рождения ребенка?
Тебе два твоих высших образования мешают это заметить?

Кайрат Нургалиев
Re: В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о...




Отправлено: 17.02.17 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Cумма взятки 35 тыс тенге. Коммунальная плата 4х комнатной квартиры за 1 месяц. А он за год взял или за два года эти деньги. В месяц по 1500 тенге. Хе хе.

Мафию говорите изобличили?

Думаю что ментов используют на исскуственный показатель борьбы с коррупцией.

* шолом рубашкин
Re: В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о...
шолом рубашкин


(Пользователи)
Сообщений: 1061
Регистрация: 11.01.13
Отправлено: 18.02.17 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Надоело:
В первую очередь это вина КНБ. Вы когда нибудь слышали что они произвели захват крупной партии героина или других наркотиков? Только и умеют "компры" на своих же собирать, бумагами на которых они написаны скоро останется только подт...ся)

Видимо из тех же пострадавших ментов... Сразу видно недалекий уровень. Запомни! Сидят менты, именно те, которые должны были присекать наркопреступления. Нечего стрелы переводить. А если насчет изъятий наркотиков говорить, то у КНБ их в разы больше. Возьми общмй вес изъятого и раздкли на колл-во сотрудников той службы, которая изымала. И увидишь процент. И он явно будет не в пользу ментов.
Профайл

* шолом рубашкин
В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о наркомафии
шолом рубашкин


(Пользователи)
Сообщений: 1061
Регистрация: 11.01.13
Отправлено: 18.02.17 - 15:52
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Профайл
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