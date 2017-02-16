Цитата: Надоело:

В первую очередь это вина КНБ. Вы когда нибудь слышали что они произвели захват крупной партии героина или других наркотиков? Только и умеют "компры" на своих же собирать, бумагами на которых они написаны скоро останется только подт...ся)

Видимо из тех же пострадавших ментов... Сразу видно недалекий уровень. Запомни! Сидят менты, именно те, которые должны были присекать наркопреступления. Нечего стрелы переводить. А если насчет изъятий наркотиков говорить, то у КНБ их в разы больше. Возьми общмй вес изъятого и раздкли на колл-во сотрудников той службы, которая изымала. И увидишь процент. И он явно будет не в пользу ментов.