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§ NG.kz
Жилищная программа «Нурлы жер»: пошли первые пять...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27223
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 01:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С этого года начинает действовать новая жилищная программа «Нурлы жер». Основной акцент в ней перенесен с прямого финансирования строительства жилья за счет государственных средств на стимулирование частных инициатив. Программа рассчитана на 15 лет. До 2021 года в Костанайской области планируют построить 1 млн 150 тыс. кв. м жилья.
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112
Re: Жилищная программа «Нурлы жер»: пошли первые пять...




Отправлено: 18.02.17 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентина -ямайка:
состоянию здоровья жителей этого дома . Кто чем болеет , есть ли психические расстройства и т.д .

Да думаю это не влияет, только мнительным совсем что ли, и то сегодня с этим проблем нет, вызвал кого надо, заплатил, освятили и все чисто..

§ аргентина -ямайка
Re: Жилищная программа «Нурлы жер»: пошли первые пять...
аргентина -ямайка


(Пользователи)
Сообщений: 179
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 18.02.17 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Да думаю это не влияет, только мнительным совсем что ли, и то сегодня с этим проблем нет, вызвал кого надо, заплатил, освятили и все чисто..

да уж ...ты думаешь так просто . совсем нет . а геопатогенные зоны с ними то как . У нас в городе занимался интересно этим кто нибудь .У нас есть вообще эти активные разломы геодинамические .Хотя кошки быстро находят эти места в квартире неблагоприятные . В Питере например беда с этим ...Хотя карта есть уже этих зон , а раньше была засекречена .
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ваще
Re: Жилищная программа «Нурлы жер»: пошли первые пять...




Отправлено: 18.02.17 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну если не копать, в Наримановке, а забетонировать слоем толщиной в метр
всю площадь, и что то построить полезное, не обязательно жилые дома, что -то полегче,
вон концертный зал не знают где примостить например.
или музей геологический под открытым небом, камни там разные.
срок то я как знаю истек уже после последнего захоронения по нормам давно.

§ аргентина -ямайка
Re: Жилищная программа «Нурлы жер»: пошли первые пять...
аргентина -ямайка


(Пользователи)
Сообщений: 179
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 18.02.17 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
ну если не копать, в Наримановке, а забетонировать слоем толщиной в метр
всю площадь, и что то построить полезное, не обязательно жилые дома, что -то полегче,

бггг .еще шапочку из фольги нсить там или обручь из медной проволки на голове .
Профайл
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