Цитата: 112:

Да думаю это не влияет, только мнительным совсем что ли, и то сегодня с этим проблем нет, вызвал кого надо, заплатил, освятили и все чисто..

да уж ...ты думаешь так просто . совсем нет . а геопатогенные зоны с ними то как . У нас в городе занимался интересно этим кто нибудь .У нас есть вообще эти активные разломы геодинамические .Хотя кошки быстро находят эти места в квартире неблагоприятные . В Питере например беда с этим ...Хотя карта есть уже этих зон , а раньше была засекречена .