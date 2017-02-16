Цитата: 112:

В космосе говорят из отходов делают пищу, читал где то..

Может типа космической пищи это, привезенное с Луны американцами..

Там то от страха накидали порядком наверно..

Зачем в космос ходить то .

Цитата: Несколько лет назад Дели потопал от фекалий, но правительство справилось с проблемой, а также для просвещения открыли музей туалетов, куда и заглянул Женя. Здесь же построен завод по переработке человеческих экскрементов в природных газ и ресторан, в котором еда готовится на этом газе.

Да кстати вспомил в передаче орел или решка . там ведущий ходил в туалет общественный а потом пил воду очищенную понятно от чего . возле туалета прям краники стояли на улице .