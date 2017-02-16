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§ NG.kz
В Астане разработан план по урегулированию цен на продукты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27223
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Благодаря созданию трех оптовых центров, договору с Узбекистаном о круглогодичной поставке овощей и фруктов, а также за счет проведения ярмарок гражданам дадут возможность покупать продукты по низким ценам.
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ваще
Re: В Астане разработан план по урегулированию цен на продукты




Отправлено: 18.02.17 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Может из био отходов жизнедеятельности человека?ну а что там ещё может быть за 370тнг?


ну тут как , свиньи что едят ? потом это превращается в свинину. и ты ешь.
никогда не задумывался?

§ Добринцофф
Re: В Астане разработан план по урегулированию цен на продукты
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5049
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 18.02.17 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
ну тут как , свиньи что едят ?

Я держал поросят в основном отруби им запаривал,в основном отруби им запаривал ну и со стола отходы давал,жрут всё подряд.
Цитата:
ваще:
потом это превращается в свинину. и ты ешь.
никогда не задумывался?

ну так и помидорки с огурчиками навозом удобряют.
Ключевое слово здесь "превращается"
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§ Добринцофф
Re: В Астане разработан план по урегулированию цен на продукты
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5049
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 18.02.17 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати сёдня же ярмарка,где последние котировки яйца,сахара,био-пельменей?
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ваще
Re: В Астане разработан план по урегулированию цен на продукты




Отправлено: 18.02.17 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Кстати сёдня же ярмарка,где последние котировки яйца,сахара,био-пельменей?


нету вроде сегодня, мимо ехал, не обратил внимания.
не знаю почему Сайлайу не нашел, сейчас набрал в гугле био -пельмени,
там все есть, и био -вареники тоже.

////Все новое - это хорошо забытое старое.
Мир.Био представляет мировую премьеру: Био-пельмени и Био-вареники "Настоящие".
Это почти забытый восхитительный вкус натуральных продуктов.
Но теперь каждый может получить истинное наслаждение и отведать пельмени и вареники от Мир.Био.

Мир.Био - у нас все настоящее.


Что такое БИО?

Нет генетически модифицированным продуктам!
Нет усилителям вкуса!
Нет искусственным консервантам!
Нет пестицидам, гербицидам, фунгицидам!
Нет антибиотикам и гормонам роста в кормах домашнего скота!
Да полезному и осознанному питанию!
Да гуманному выращиванию животных в условиях, приближенных к естественной среде обитания!
Да бережной обработке готовых продуктов с максимальным сохранением питательной ценности!///

§ аргентина -ямайка
Re: В Астане разработан план по урегулированию цен на продукты
аргентина -ямайка


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Сообщений: 179
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 18.02.17 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
В космосе говорят из отходов делают пищу, читал где то..
Может типа космической пищи это, привезенное с Луны американцами..
Там то от страха накидали порядком наверно..

Зачем в космос ходить то .
Цитата:
Несколько лет назад Дели потопал от фекалий, но правительство справилось с проблемой, а также для просвещения открыли музей туалетов, куда и заглянул Женя. Здесь же построен завод по переработке человеческих экскрементов в природных газ и ресторан, в котором еда готовится на этом газе.

Да кстати вспомил в передаче орел или решка . там ведущий ходил в туалет общественный а потом пил воду очищенную понятно от чего . возле туалета прям краники стояли на улице .
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112
Re: В Астане разработан план по урегулированию цен на продукты




Отправлено: 18.02.17 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентина -ямайка:
ати вспомил в передаче орел или решка . там ведущий ходил в туалет общественный а потом пил воду очищенную понятно от чего . возле туалета прям краники стояли на улице

Там в Индии голод, ничем не брезгут наверно..
Но чтобы у нас, на родине муки и говядинки откушивать пельмени из отходов человека, это уже думаю слишком..
Хотя..
Таможенный союз во всей красе, даже из богатого района города Рудного Сайлау не выдержал и стал брать такую еду..

112
Re: В Астане разработан план по урегулированию цен на продукты




Отправлено: 18.02.17 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
ярмарка,где последние котировки яйца,сахара,био-пельменей?

Надо там объявление дать, что в Рудном есть биопельмени по 370 за кило.
А еще лучше скупить все эти пельмени и продать на ярмарке оптом по 550..
Главно что на ярмарке сделать на пару тенге дешевле магазинной, скупят и био и мио..

ваще
Re: В Астане разработан план по урегулированию цен на продукты




Отправлено: 18.02.17 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Но чтобы у нас, на родине муки и говядинки откушивать пельмени из отходов человека, это уже думаю слишком..
Хотя..


ты на базаре беляши, чебуреши покупаешь?

§ аргентина -ямайка
Re: В Астане разработан план по урегулированию цен на продукты
аргентина -ямайка


(Пользователи)
Сообщений: 179
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 18.02.17 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Но чтобы у нас, на родине муки и говядинки откушивать пельмени из отходов человека, это уже думаю слишком..
Хотя..

думаю тебя нужно к корейцам отправить . на поля . не всегда там химия . натур продукт тоже имеет место быть .
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