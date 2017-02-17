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≡ С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в Костанае повысится до 80 тенге		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в Костанае повысится до 80 тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27223
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.17 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На дачных и пригородных автобусах тариф возрастет до 90 тенге. Стоимость проезда по пенсионным удостоверениям, как и прежде, будет на 10 тенге ниже. Сохранятся льготы на бесплатный проезд участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам 1 и 2 группы по зрению и детям до 7 лет.
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глас народа
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...




Отправлено: 18.02.17 - 14:16
Комментарий удален модератором.

45
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...




Отправлено: 18.02.17 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Так там автобусы по городу ходят только по великим праздникам! В Челябе 20 рублей было в 2016 году! А в этом будет опять повышение! Так что не надо тут ля ля... почти 115 тенге и пенсионеры пенсию получают меньше чем в Казахстане

Чего Россию хаять, легче что ли? У нас своя страна. Хотя понимаю, когда у соседа хуже, самому легче. Кое кто из постоянных завсегдатаев здешних, вообще считает, что во всех бедах Россия виновата. Не повезло с соседом, вот если бы сосед был США к примеру тогда да...

112
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...




Отправлено: 18.02.17 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
45:
повезло с соседом, вот если бы сосед был США к примеру тогда да...

В США можно было вступить и стать их солнечным штатом..
Не отказался бы..

гость
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...




Отправлено: 18.02.17 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Китай вступи. умник. Они с распростертыми обьятьями ждут.

ваще
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...




Отправлено: 18.02.17 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
В США можно было вступить и стать их солнечным штатом..
Не отказался бы..


да вот Мексику почему то не берут, забор стоить собрались.
кстати это же американцы яценюку подбросили идею забор построить,
он две секции построил, остальные деньги в карман и В майами теперь живет.
тридцать домов купил в прессе было.

Вайпер .
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...




Отправлено: 18.02.17 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик , автобусы разные , в основном новые , но и бывают ЛиАзы бело - зелёные 8 летние , едешь за таким , за городом 60км\час , чад от него задувает , никакой салоный фильтр не спасает и обогнать нельзя , почти везде сплошную нарисовали , ждёшь пока на остановку зарулит . :-o Да с такой ценовой политикой , уравнять Масквабад с областью в оплате общественного транспорта , все на такси передвигаются . :-P

112
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...




Отправлено: 18.02.17 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Китай вступи. умник. Они с распростертыми обьятьями ждут.

А им не надо собирать земли и смысла нет.
Зачем?
Да и США тут нет, вступить..
А потому придется терпеть то что есть.
Это же просто мечты..

ваще
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...




Отправлено: 18.02.17 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Да и США тут нет, вступить..
А потому придется терпеть то что есть.


во что приняли, в то и вступили.теперь живем не тужим.

§ аргентина -ямайка
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...
аргентина -ямайка


(Пользователи)
Сообщений: 179
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 18.02.17 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
В США можно было вступить и стать их солнечным штатом..
Не отказался бы..

Россия скоро вступит . Дальним Востоком и Сибирью . Аккурат программа в полную силу Дальневосточный гектар заработает . будут там хозяева . А потом пророют тоннель через Берингов пролив с Аляски . А ты как думал . Станут вот так нахаляву землю раздавать . Это задел на будущее . Америки конечно .
Профайл

Вайпер .
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...




Отправлено: 18.02.17 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дался Вам , этот гектар ! По МО порой едешь , и как в песне , - " а вокруг голубая , голубая тайга ! " , НО автобусы в любом захолустье ходят , меж деревнями и райцентрами , в основном новые ГоЛазы и пр .
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