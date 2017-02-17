Цитата: ВЧК:

Так там автобусы по городу ходят только по великим праздникам! В Челябе 20 рублей было в 2016 году! А в этом будет опять повышение! Так что не надо тут ля ля... почти 115 тенге и пенсионеры пенсию получают меньше чем в Казахстане

Чего Россию хаять, легче что ли? У нас своя страна. Хотя понимаю, когда у соседа хуже, самому легче. Кое кто из постоянных завсегдатаев здешних, вообще считает, что во всех бедах Россия виновата. Не повезло с соседом, вот если бы сосед был США к примеру тогда да...