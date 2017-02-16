|Цитата:
112:
В космосе говорят из отходов делают пищу, читал где то..
Может типа космической пищи это, привезенное с Луны американцами..
Там то от страха накидали порядком наверно..
Зачем в космос ходить то .
Цитата:
Несколько лет назад Дели потопал от фекалий, но правительство справилось с проблемой, а также для просвещения открыли музей туалетов, куда и заглянул Женя. Здесь же построен завод по переработке человеческих экскрементов в природных газ и ресторан, в котором еда готовится на этом газе.
Да кстати вспомил в передаче орел или решка . там ведущий ходил в туалет общественный а потом пил воду очищенную понятно от чего . возле туалета прям краники стояли на улице .