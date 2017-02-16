Цитата: Хорошо хоть в центре мест не осталось практически, хотя можно дом втыкнуть вместо фонтана в сити центре например

Как это не осталось? Сколько еще школьных дворов и улиц рядом с ними?

В 1;2;12 и 14 школах еще ничего не построено. Посмотрите как 8 облепили со всех сторон, по ул. Железнодорожной прямо на дороге "домишки" стоят. 115 тихой сапой таки застраивают. Никакие суды им нипочем. Вот лучше бы вместо фонтана в сити центре построили.