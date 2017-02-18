Цитата: В городском совете ветеранов Елена Лысенко передала сыну и внуку танкиста Василия Коштенко наградные документы к ордену Красной Звезды. В войну они затерялись. Василия Егоровича уже больше 30 лет нет в живых, но свидетельство его боевой доблести все-таки нашло семью ветерана. Слава богу 82 года прошло после войны,проснулись наконец.. Вот интересно мне чем занимались все эти 82 года? Ждали пока фронтовик умрёт?