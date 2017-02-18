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§ NG.kz
Памятные знаки «75-летие битвы за Москву» от имени президента РФ вручили двум костанайским ветеранам
NG.kz

Я робот
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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.02.17 - 08:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Домой к Бертрану Рубинштейну и Михаилу Кондратенко с цветами, георгиевскими ленточками и письмами за подписью Владимира Путина приезжала советник посольства Российской Федерации в Казахстане Елена Лысенко. Она вручила нагрудные знаки, тепло поздравила ветеранов, прочла послание президента РФ.
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ВЧК
Re: Памятные знаки «75-летие битвы за Москву» от имени...




Отправлено: 18.02.17 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В городском совете ветеранов Елена Лысенко передала сыну и внуку танкиста Василия Коштенко наградные документы к ордену Красной Звезды. В войну они затерялись. Василия Егоровича уже больше 30 лет нет в живых, но свидетельство его боевой доблести все-таки нашло семью ветерана.
Слава богу 82 года прошло после войны,проснулись наконец.. Вот интересно мне чем занимались все эти 82 года? Ждали пока фронтовик умрёт?

Гость
Памятные знаки «75-летие битвы за Москву» от имени президента РФ вручили двум костанайским ветеранам




Отправлено: 18.02.17 - 13:20
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