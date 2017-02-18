Денис Re: Как минимум семь военнослужащих погибло при сходе снежной... #1







Отправлено: - 10:00 Ну,это естественно,что миноборонгы не предполагало сход лавин в это время,это же нонсенс зимой в горах сход лавин. и рпинять соответствующие меры это не по силам и нормальным,что в мирное время гибнут молодые парни. потом обязательно все спишут на выжившихчто де оне лавину спустили.Почему всегда минобороны скрывает даже количество людей? Может оне даже не знаютсколько у них там в армии военослужащих на данный момент?