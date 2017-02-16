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§ NG.kz
Жилищная программа «Нурлы жер»: пошли первые пять...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27223
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 01:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С этого года начинает действовать новая жилищная программа «Нурлы жер». Основной акцент в ней перенесен с прямого финансирования строительства жилья за счет государственных средств на стимулирование частных инициатив. Программа рассчитана на 15 лет. До 2021 года в Костанайской области планируют построить 1 млн 150 тыс. кв. м жилья.
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112
Re: Жилищная программа «Нурлы жер»: пошли первые пять...




Отправлено: 16.02.17 - 01:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо хоть в центре мест не осталось практически, хотя можно дом втыкнуть вместо фонтана в сити центре например, но это уже слишком будет очень нагловато..
Хотя слышал что за это место боролись некоторые кампании..

§ dimash
Re: Жилищная программа «Нурлы жер»: пошли первые пять...
dimash


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 16.10.14
Отправлено: 18.02.17 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А представляете как ждут застройки кладбища на Наримановке?
Профайл

§ Горожанин_kst
Re: Жилищная программа «Нурлы жер»: пошли первые пять...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 530
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 18.02.17 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dimash:

В адеквате?! Наверное даже "пробитым" известно что на месте погоста никаких строек быть не может. Сквер можно, и то по-моему лет через 40 после последнего захоронения, при условии что кладбище не признано мемориальным. Так что умоются.
Частного сектора в городе валом. Выкупайте землю, и вперёд, как говорится.
Профайл

умник
Re: Жилищная программа «Нурлы жер»: пошли первые пять...




Отправлено: 18.02.17 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
В адеквате?! Наверное даже "пробитым" известно что на месте погоста никаких строек быть не может.


да ну? есть конечно что-то связанное с моралью, но законов таких нет.
пример тебе - большая часть Москвы стоит на месте старинных кладбищ.
12 крупных погостов были отданы под строительство в 20 веке.
а на наримановке были похоронены те за которыми по их понятиям после захоронения
не положено следить, ухаживать, приходить. положил в землю, и забыл.

Кобра
Re: Жилищная программа «Нурлы жер»: пошли первые пять...




Отправлено: 18.02.17 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хорошо хоть в центре мест не осталось практически, хотя можно дом втыкнуть вместо фонтана в сити центре например

Как это не осталось? Сколько еще школьных дворов и улиц рядом с ними?
В 1;2;12 и 14 школах еще ничего не построено. Посмотрите как 8 облепили со всех сторон, по ул. Железнодорожной прямо на дороге "домишки" стоят. 115 тихой сапой таки застраивают. Никакие суды им нипочем. Вот лучше бы вместо фонтана в сити центре построили.

ВЧК
Re: Жилищная программа «Нурлы жер»: пошли первые пять...




Отправлено: 18.02.17 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
умник:
а на наримановке были похоронены те за которыми по их понятиям после захоронения
не положено следить, ухаживать, приходить. положил в землю, и забыл.

Чеченские захоронения не положено навещать но и не нарушать покой во веки веков..нельзя! Харам! Но почему то коммуняки надругались над могилами захороненных в районе Трудовых резервов. Вот и висит проклятие над ФК Тобол.

Гость
Жилищная программа «Нурлы жер»: пошли первые пять...




Отправлено: 18.02.17 - 12:49
Комментарий проходит проверку.

Гость
Жилищная программа «Нурлы жер»: пошли первые пять...




Отправлено: 18.02.17 - 12:54
Комментарий проходит проверку.

Гость
Жилищная программа «Нурлы жер»: пошли первые пять...




Отправлено: 18.02.17 - 13:10
Комментарий проходит проверку.

Гость
Жилищная программа «Нурлы жер»: пошли первые пять...




Отправлено: 18.02.17 - 13:14
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